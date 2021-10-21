Петраков дал заднюю? Малиновского вызывают в сборную Украины

Лидер сборной Украины вскоре может вернуться в команду.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков, который ранее ничего не хотел слышать о Руслане Малиновском, похоже, поменял позицию по игроку и готов вызвать полузащитника "Аталанты" на важнейший матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

По информации источника, на товарищеский поединок с Болгарией, который состоится перед матчем с боснийцами, будут вызваны все сильнейшие игроки "Желто-синих". Сообщается, что это касается и Руслана Малиновского, у которого возникло недопонимание с наставником после игры с Францией (1:1). Конфликт возник из-за того, что Руслан не захотел играть товарищескую игру с чехами (1:1) и отправился в расположение "Аталанты". Сам игрок позже заявил, что отпросился у тренера. Ожидается, что футболист и коуч проведут разговор тет-а-тет в лагере национальной команды.

Контрольный матч Украина — Болгария состоится 11 ноября на стадионе "Черноморец" в Одессе. Гостевая игра отбора на ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной пройдет 16 ноября. Этот поединок определит судьбу нашей команды в квалификации на Мундиаль.

Отметим, положение сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 довольно шаткое. После домашней ничьей с Боснией и Герцеговиной (1:1) наша команда зависит от других результатов в квалификационной группе.