Три должности за одну зарплату: Женя Кот и его жена предлагают "трешвакансию" (видео)

Звездные супруги опубликовали вакансии о поиске личного ассистента

Украинская блогерша, известная своими обзорами "трешвакансий", в новом видео обратила внимание на объявление о поиске личного ассистента для супругов танцора Евгения Кота и его жены, спортсменки Наталии Татаринцевой. Звездная пара указала обязанности, которые должны выполнять три человека за одну зарплату.

Что следует знать

Наталья Татаринцева и Женя Кот опубликовали вакансию общего личного ассистента, где указали зарплату 1000 долларов, но слишком много обязанностей для одного человека

Звездные супруги указали в вакансии возраст, запрещенный законом Украины

По словам блогерши с ником bez_pontovaya, вакансия недолго продержалась в сети — пост быстро исчез, а пока был доступен, комментарии под ним были закрыты. Мало того, что Кот и Татаринцева указали желаемый возраст будущего ассистента (25-35), что запрещено законом Украины, в объявлении было указано, что график ненормирован.

В списке обязанностей были:

съемка и монтаж видео;

поиск идей для контента;

подбор команд для реализации съемочного процесса;

ведение протоколов встреч;

ведение Google-календарей Натальи и Евгения;

ответы на сообщения и комментарии в директе;

выполнение ежедневных задач – от профессиональных до бытовых;

коммуникация и поиск ивентов и выступлений;

все актуальные ежедневные задачи от профессиональных до бытовых и другие дополнительные задачи.

Вакансия Жени Кота и Натальи Татаринцевой

"ну там хоть не будет пункта — помыть посуду?", — отметила блоггерша

Вакансия Жени Кота и Натальи Татаринцевой

После публикации видео пользователи в комментариях писали, что перечень обязанностей больше напоминает комбинацию, по меньшей мере, трех различных специальностей: контент-мейкера, менеджера и персонального помощника.

