Три должности за одну зарплату: Женя Кот и его жена предлагают "трешвакансию" (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Звездные супруги опубликовали вакансии о поиске личного ассистента
Украинская блогерша, известная своими обзорами "трешвакансий", в новом видео обратила внимание на объявление о поиске личного ассистента для супругов танцора Евгения Кота и его жены, спортсменки Наталии Татаринцевой. Звездная пара указала обязанности, которые должны выполнять три человека за одну зарплату.
Что следует знать
- Наталья Татаринцева и Женя Кот опубликовали вакансию общего личного ассистента, где указали зарплату 1000 долларов, но слишком много обязанностей для одного человека
- Звездные супруги указали в вакансии возраст, запрещенный законом Украины
По словам блогерши с ником bez_pontovaya, вакансия недолго продержалась в сети — пост быстро исчез, а пока был доступен, комментарии под ним были закрыты. Мало того, что Кот и Татаринцева указали желаемый возраст будущего ассистента (25-35), что запрещено законом Украины, в объявлении было указано, что график ненормирован.
В списке обязанностей были:
- съемка и монтаж видео;
- поиск идей для контента;
- подбор команд для реализации съемочного процесса;
- ведение протоколов встреч;
- ведение Google-календарей Натальи и Евгения;
- ответы на сообщения и комментарии в директе;
- выполнение ежедневных задач – от профессиональных до бытовых;
- коммуникация и поиск ивентов и выступлений;
- все актуальные ежедневные задачи от профессиональных до бытовых и другие дополнительные задачи.
"ну там хоть не будет пункта — помыть посуду?", — отметила блоггерша
После публикации видео пользователи в комментариях писали, что перечень обязанностей больше напоминает комбинацию, по меньшей мере, трех различных специальностей: контент-мейкера, менеджера и персонального помощника.
