Знак из прошлого: Ксения Мишина в новом видео показала подарок от финалиста "Холостячки"

Сейчас "идеальный мужчина" Алексей имеет жену и сына

Ксения Мишина — популярная украинская актриса, телеведущая и бывшая главная героиня шоу "Холостячка", вышедшее на экраны осенью 2020-го года. В недавнем видео звезда появилась в пиджаке, который ей подарил финалист реалити — Алексей Тригубенко. С того момента прошло уже пять лет, а у экс-участника шоу уже есть жена и сын.

В финале шоу "Холостячка" 2020-го года за сердце Мишиной боролись двое — Алексей Тригубенко и Александр Эллерт, который стал победителем. И хотя Тригубенко, по словам самой актрисы, казался ей "идеальным мужчиной", готовым к серьезным отношениям, он все же не получил взаимности.

Ксения Мишина и Алексей Тригубенко

Однако на одном из свиданий в рамках проекта Алексей пригласил Ксению в торговый центр на шоппинг. Актриса выбрала для себя красно-черный пиджак в клетку, в котором она и появилась в новом видео через 5 лет после съемок.

Ксения Мишина в "Холостячке", 8 выпуск

Ксения Мишина

Ксения Мишина в видео 2025 года. Фото: instagram.com/misha.k.ua

Что известно о жизни Алексея Тригубенко сейчас

После отказа Мишиной в финале "Холостячки", Алексей долго приходил в себя. Однако в 2023 году стало известно, что у него родился сын Марк. О том, кто его избранница, до сих пор почти нет информации в сети. Однажды он только сообщал, что маму его ребенка зовут Оля.

Алексей Тригубенко с сыном

Алексей продолжает развивать свой бизнес. Он — предприниматель и соучредитель компании Anycar, которая развивает свой автопарк и предоставляет водителям такси машины. Бизнесмен часто показывает своего маленького сына в соцсетях.

Алексей Тригубенко с сыном

Что известно сейчас об Александре Эллерте

После финала "Холсотячки" Мишина и Эллерт жили вместе, публиковали фото и обещания – все выглядело как начало романтической истории. Однако через некоторое время актриса сообщила, что разорвала отношения с Александром.

Ксения Мишина и Александр Эллерт

Последняя попытка примирения состоялась при эвакуации Мишиной с войны: Эллерт помог ей и ее сыну. Но этого не хватило, чтобы спасти отношения. В начале полномасштабного вторжения стало известно, что юморист уехал в США. Там он занимается стендапами, а также работает ведущим свадеб. К слову, свои соцсети он продолжает вести на русском языке.

Александр Эллерт

