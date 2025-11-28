Участница "Холостяка" внезапно покинула шоу: что у нее произошло с Цымбалюком

Цымбалюк признался, что чувствует между ними барьер

В пятницу, 28 ноября, на телеканале СТБ вышел седьмой выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-14" с Тарасом Цымбалюком. Во время разговора тет-а-тет главный герой внезапно попрощался с Валерией Жуковской.

Участница "Холостяка" внезапно покинула шоу до церемонии роз

Тарас Цымбалюк вместе с девушками продолжает отдыхать в Карпатах, где они знакомятся с интересными традициями. С некоторыми участницами холостяк старается уединиться, чтобы поближе узнать друг друга.

Во время разговора тет-а-тет с Валерией Жуковской украинский актер признался девушке, что чувствует между ними эмоциональный барьер, который мешает их сближению. Девушка стала возражать, объясняя, что ей нужно больше времени, чтобы открыться мужчине.

Валерия Жуковская покинула шоу "Холостяк"

Но Цымбалюк решил быть с ней честным и признался, что не уверен, что даже спустя несколько встреч между ними смогут сложиться теплые отношения.

Наверное, я считаю, что не стоит тянуть с этим, я не вижу в этом смысла…Я знал, что ей будет больно и неприятно, но я хотел быть честным Тарас Цымбалюк

Валерия расстроилось из-за такого решения холостяка, но пожелала встретить ему достойную девушку, если не на проекте, то вне его.

Известно, что Валерия Жуковская — мастер спорта по выездке, тренер и предприниматель. Именно с ней Цымбалюк пошел на первое свидание в новом сезоне. Валерия учила главного героя верховой езде. На шоу "Холостяк" девушка пришла, чтобы встретить человека, "который поймет ее мир".

Валерия Жуковская

