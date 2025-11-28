Учасниця "Холостяка" раптово залишила шоу: що у неї сталося з Цимбалюком

Цимбалюк зізнався, що відчуває між ними бар’єр

У п’ятницю, 28 листопада, на телеканалі СТБ вийшов сьомий випуск романтичного реаліті-шоу "Холостяк-14" з Тарасом Цимбалюком. Під час розмови тет-а-тет головний герой раптово попрощався із Валерією Жуковською.

Учасниця "Холостяка" раптово залишила шоу до церемонії троянд

Тарас Цимбалюк разом із дівчатами продовжує відпочивати у Карпатах, де вони знайомляться із цікавими традиціями. З деякими учасницями холостяк намагається усамітнитися, щоб ближче пізнати одне одного.

Під час розмови тет-а-тет із Валерією Жуковською український актор зізнався дівчині, що відчуває між ними емоційний бар’єр, який заважає їхньому зближенню. Дівчина почала заперечувати, пояснюючи, що їй потрібно більше часу, щоб відкритися чоловікові.

Валерія Жуковська залишила шоу "Холостяк"

Але Цимбалюк вирішив бути з нею чесним і зізнався, що не впевнений, що навіть через кілька зустрічей між ними зможуть скластися теплі стосунки.

Напевно, я вважаю, що не варто зволікати з цим, я не бачу в цьому сенсу… Я знав, що їй буде боляче і неприємно, але я хотів бути чесним Тарас Цимбалюк

Валерія засмутилося через таке рішення холостяка, але побажала зустріти йому гідну дівчину, якщо не на проєкті, то поза ним.

Відомо, що Валерія Жуковська — майстер спорту з виїздки, тренер та підприємець. Саме з нею Цимбалюк пішов на перше побачення у новому сезоні. Валерія вчила головного героя верховій їзді. На шоу "Холостяк" дівчина прийшла, щоб зустріти людину, "яка зрозуміє її світ".

Валерія Жуковська

