Астафьева с Крупиным, а Мишина с Деминым? Самые неожиданные пары в украинском шоу-бизнесе

В отношения некоторых из этих звезд сложно поверить

Мир шоу-бизнеса наполнен интригами, слухами и домыслами. Особенно это касается личной жизни знаменитостей. Некоторые открыто заявляют о своих отношениях, а другие держат личное в секрете.

"Телеграф" рассказывает о самых неожиданных парах в украинском шоу-бизнесе.

Кто из звезд с кем встречался — интересные подробности

Владимир Дантес и Светлана Тарабарова

Задолго до свадьбы и развода с Надей Дорофеевой Владимир Дантес крутил роман с певицей Светланой Тарабаровой. Их отношения зародились во время участия в "Фабрике звезд", когда будущие звезды были еще совсем юные, и продлились около трех лет. Более того, влюбленные даже планировали свадьбу, но до этого не дошло и они расстались.

Владимир Дантес и Светлана Тарабарова

Елена Тополя и Вадим Лисица

Нынешняя жена Тараса Тополи из "Антитела" певица Елена Тополя (Alyosha) в прошлом была в отношениях с продюсером Вадимом Лисицей. Они были вместе около 7 лет и разошлись в 2011 году. Как позже рассказывал Лисица, причиной расставания стало творчество, которое для него было важнее.

Елена Тополя и Вадим Лисица

Дзидзьо и Оля Цибульская

Этой парочке приписывали роман очень давно, даже ходили слухи о том, что сын Оли Цибульской от Михаила Хомы (Дзидзьо). Вероятно, это было на фоне того, что артисты выпустили несколько совместных хитов, а сама певица, которая все это время была счастливо замужем, тщательно скрывала мужа от публики. Спустя время о Ольга и Михаил опровергли слухи о романе, назвав свои отношения исключительно рабочими.

Дзидзьо и Оля Цибульская

Даша Астафьева и Миша Крупин

В далеком прошлом певица и модель Даша Астафьева была в отношениях с исполнителем Мишей Крупиным. Сколько продолжался их роман неизвестно, так как артисты тщательно его скрывали. Однако в что-то большее это не переросло и они расстались. При этом знаменитостям удалось сохранить дружеские отношения.

Даша Астафьева и Миша Крупин

Настя Каменских и Геннадий Витер

В начале творческой карьеры Насте Каменских приписывали роман с телеведущим Геннадием Витером. Эти слухи была не на пустом месте, ведь поговаривали, что парочку часто видели вместе, Гена заглядывал к Насте за кулисы или в гримерку. Более того, они были замечены за объятиями и поцелуями. В то время даже ходили слухи, что Каменских и Витер помолвлены. Однако певица всегда тщательно скрывала личную жизнь, так что роман с телеведущим так и остается неподтвержденным.

Настя Каменских и Геннадий Витер

Ксений Мишина и Слава Демин

Слухи о романе актрисы Ксении Мишиной и радиоведущего Славы Демина появились совсем недавно. Звезды сами подогрели эти догадки фанатов, опубликовав фото совместного времяпровождения. Как-то они в выходные случайно встретились и решили провести день вместе — Ксения со своим сыном, а Слава со своим. Судя по кадрам в соцсетях, им было весело. После этого заговорили о романтических отношениях пары, но подтверждения этому пока нет.

Настя Каменских и Геннадий Витер

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Лайма Вайкуле исполнила "Щедрик" в рекламе АТБ и взбесила украинцев. Певицу называют амбассадором хороших русских.