Еще один завидный холостяк — больше не одинок. Как выглядит избранница Клопотенко и что о ней известно

Ресторатор уже отметил первую годовщину отношений со своей избранницей

Евгений Клопотенко — известный украинский кулинар, ресторатор, шоумен и общественный деятель. Долгое время он был холостяком, более того, некоторые пользователи сети считали его геем. Однако, как оказалось, он уже год в отношениях.

Что стоит знать:

Евгений Клопотенко уже год находится в романтических отношениях

Его избранницей является Екатерина Воскресенская

Она работает в сфере туризма и активно ведет блог в Instagram

"Телеграф" рассказывает, что известно об избраннице Евгения Клопотенко Екатерине Воскресенской, как она выглядит и чем занимается.

Клопотенко — не гей и уже год в отношениях

Ресторатор Клопотенко — медийная и яркая личность, поэтому к его жизни приковано внимание пользователей соцсетей. Долгое время в сети считали, что Евгений нетрадиционной сексуальной ориентации, поэтому и не афиширует свою личную жизнь. Однако в интервью разным изданиям в 2022, а потом и в 2024 году кулинар опроверг эту информацию.

Евгений Клопотенко. Фото: Getty Images

К мужчинам должна быть какая-то тяга и желание, а у меня, к сожалению, нет к мужчинам тяги и желания. Но точно уверен, что мне нравятся мужчины, потому что они симпатичны, так же есть и девушки очень красивые Евгений Клопотенко

В своих публичных проявлениях ресторатор не раз говорил, что он приверженец свободных отношений, однако, очень важно, чтобы между партнерами не было обманов. Теперь же, как оказалось, Клопотенко уже год в отношениях. Его избранницей стала Екатерина Воскресенская.

Что известно о возлюбленной Клопотенко?

Екатерина Воскресенская на днях опубликовала в своем Instagram серию сторис, которые посвятила первой годовщине их отношений с Евгением. Похоже кулинар приготовил возлюбленной много романтических сюрпризов в этот день, они много времени провели вместе. В своих постах Екатерина также признается в любви Евгению.

Известно, что Воскресенская работает или же является одной из собственниц компании, которая называет себя "Бюро досвідів". Это турагентство, которое организовывает разные путешествия. Девушка работает в этой компании уже более десяти лет.

Также Екатерина ведет свой блог в Instagram, где у нее более 4 тысяч подписчиков. В своем аккаунте она показывает яркие моменты из жизни, также там иногда появляются фото и видео с возлюбленным Евгением Клопотенко.

