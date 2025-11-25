Ще один завидний холостяк — більше не самотній. Як виглядає обраниця Клопотенка і що про неї відомо

Ресторатор уже відзначив першу річницю відносин зі своєю обраницею

Євген Клопотенко – відомий український кулінар, ресторатор, шоумен та громадський діяч. Довгий час він був холостяком, більше того, деякі користувачі мережі вважали його геєм. Однак, як виявилося, він уже рік у стосунках.

Що варто знати:

"Телеграф" розповідає, що відомо про обраницю Євгена Клопотенка Катерину Воскресенську, як вона виглядає і чим займається.

Клопотенко — не гей і вже рік у стосунках

Ресторатор Клопотенко — медійна та яскрава особистість, тому до його життя прикута увага користувачів соцмереж. Довгий час у мережі вважали, що Євген нетрадиційної сексуальної орієнтації, тому й не афішує своє особисте життя. Проте в інтерв’ю різним виданням у 2022, а потім і у 2024 році кулінар спростував цю інформацію.

Євген Клопотенко. Фото: Getty Images

До чоловіків має бути якась тяга і бажання, а в мене, на жаль, немає до чоловіків потягу та бажання. Але точно певен, що мені подобаються чоловіки, бо вони симпатичні, так само є і дівчата дуже гарні Євген Клопотенко

У своїх публічних проявах ресторатор не раз говорив, що він прихильник вільних відносин, проте дуже важливо, щоб між партнерами не було брехні. Тепер же, як виявилося, Клопотенко вже рік у стосунках. Його обраницею стала Катерина Воскресенська.

Що відомо про кохану Клопотенка?

Катерина Воскресенська днями опублікувала у своєму Instagram серію сторіс, які присвятила першій річниці їхніх стосунків із Євгеном. Схоже кулінар приготував коханій багато романтичних сюрпризів цього дня, вони багато часу провели разом. У своїх постах Катерина також освідчується у коханні Євгену.

Відомо, що Воскресенська працює чи є однією з власниць компанії, яка називає себе "Бюро досвідів". Це турагентство, яке організовує різні подорожі. Дівчина працює у цій компанії вже понад десять років.

Також Катерина веде свій блог в Instagram, де має понад 4 тисячі підписників. У своєму акаунті вона показує яскраві моменти з життя, також там іноді з’являються фото та відео з коханим Євгеном Клопотенком.

