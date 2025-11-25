Дружина Брюса Вілліса збирається віддати його мозок вченим: що відомо

Емма Хемінг зробила заяву, що буде з мозком її чоловіка після смерті

Дружина тяжкохворого голлівудського актора Брюса Вілліса, який прославився в кінематографі як "міцний горішок", Емма Хемінг зізналася, що ухвалила важке рішення. Жінка вже готується до смерті чоловіка і вирішила, що буде правильно віддатиме його мозок для медичних досліджень.

Як пише видання The WP Times, це рішення Емми було для неї "надзвичайно емоційним, але вкрай важливим для науки". Вона вважає, що дослідження рідкісного та невиліковного захворювання лобово-скроневої деменції в майбутньому допоможуть іншим людям впоратися з цією недугою. І мозок Брюса Вілліса зіграє у цьому свою позитивну роль.

Брюс Вілліс та Емма Хемінг одружилися у 2009 році. Фото: Getty Images

Можливо, колись це допоможе іншим сім’ям написала Емма Хемінг у своїх мемуарах

Зазначимо, що Брюс Вілліс закінчив акторську кар’єру у 2022 році через проблеми зі здоров’ям. Через прогресуючу хворобу актор став відстороненим, замкнутим, почав забувати репліки на зйомках, часто був розгубленим.

Вже в 2023 році у голлівудської зірки діагностували лобово-скроневу деменцію і він почав згасати на очах. Сім’я кумира мільйонів готується до смерті "міцного горішка", оскільки його стан постійно погіршуються.

