Це не перші публічні поцілунки з чоловіком: коли Melovin вперше заявив про свою нетрадиційну орієнтацію

Співак заручився зі своїм коханим і показав фото їхніх поцілунків

Костя Бочаров, більш відомий під сценічним ім’ям Melovin, 23 листопада заручився зі своїм коханим військовослужбовцем ЗСУ Петром Злотою. Кадри з пропозиції руки та серця, поцілунками та обручкою артист показав у соцмережах. Однак це не перші публічні поцілунки співака із чоловіком.

"Телеграф" розповідає, коли Melovin зробив камінг-аут і на всю країну заявив про свою нетрадиційну орієнтацію.

Melovin та його камінг-аут

Співак Melovin завжди привертав увагу публіки яскравими витівками, незвичайними образами та оригінальними перфомансами. Один із таких перфомансів артист влаштував на фестивалі Atlas Weekend 5 липня 2021 року.

Прямо на сцені під час свого виступу Melovin здійснив камінг-аут — він поцілував дівчину та хлопця, з якими виступав, а потім узяв у руки прапор ЛГБТ+. Тоді це наробило багато інформаційного галасу і розпалило скандал, оскільки телеканал M1, який транслював фестиваль, вирізав цей момент, як заявив співак. Дії телеканалу співак назвав "старими скрєпами".

Невдовзі представники М1 та Atlas Weekend відповіли, що їм шкода, що камінг-аут Melovin не потрапив у прямий ефір. Це пояснили тим, що артист не попередив їх про запланований камінг-аут, а трансляція проходила за традиційними принципами ефіру — з перемиканнями кадрів, зміною локацій тощо.

Роман зі співачкою Swoiia?

У 2024 році Кості Бочарову приписували романтичні стосунки зі співачкою Катею Гуменюк, яка тепер виступає під сценічним ім’ям Swoiia. Артисти випустили спільну композицію "Зодіак" та підігрівали інтерес аудиторії спільними фото з натяками на закоханість, включаючи поцілунок у ліфті.

Однак у вересні 2025 року Swoiia заявила, що у неї новий коханий, і вона більше не у стосунках із Melovin. При цьому виконавці зберегли теплі дружні стосунки.

Melovin виходить заміж?

У неділю, 23 листопада, Melovin опублікував у соцмережах романтичні фото, на яких його коханий Петро Злотя робить йому пропозицію. На знімках можна побачити великий букет червоних троянд, обручку — без каменю, але з гравіюванням, і щасливих закоханих.

На Майдані, де Україна виборювала свободу, я вибрав свою. Кохання не питає дозволу. Я сказав "так" написав співак

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про коханого Melovin, який зробив пропозицію співаку. Він доброволець ЗСУ та волонтер.