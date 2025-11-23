"Я сказав "так": співаку Меловіну освідчився військовий (фото)
Артист показав милі фото з коханим
Сьогодні, 23 листопада, український співак Меловін поділився радісною звісткою. Йому освідчилася його кохана людина — військовослужбовець, на ім'я Петро. Артист показав зворушливі кадри з пропозиції, яка відбулася на Майдані Незалежності у Києві.
Про це Меловін повідомив на своїй сторінці в Instagram. Обранець співака традиційно став на одне коліно, тримаючи обручку і величезний букет червоних троянд.
"На Майдані, де Україна виборювала свободу, я обрав свою. Любов не питає дозволу. Я сказав "так", — написав у дописі співак
Петро вдягнув співаку обручку, але не класичну золоту з діамантом, а з гравіюванням і без камінців. До слова, як і Меловін, його коханий має татуювання на руках.
У дописі Меловін також зазначив, що серед військових є представники ЛГБТК+ спільноти. За словами співака, ці люди — частина нашого суспільства.
"ЛГБТ-люди — НЕ ідеологія. НЕ організація. Вони — наші друзі, наші рідні, наші захисники, наші українці. Ті самі, хто поруч у бою, у волонтерстві, у житті", — зазначив Меловін
Раніше "Телеграф" розповідав, що Меловін несподівано мобілізувався. Цим він насмішив українців.