Жена Брюса Уиллиса собирается отдать его мозг ученым: что известно

Галина Струс
Читати українською
Новость обновлена 25 ноября 2025, 11:20
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг вместе уже более 15 лет. Фото Телеграф, Getty Images

Эмма Хеминг сделала заявление, что будет с мозгом ее мужа после смерти

Жена тяжелобольного голливудского актера Брюса Уиллиса, который прославился в кинематографе как "крепкий орешек", Эмма Хеминг призналась, что приняла трудное решение. Женщина уже готовится к смерти мужа и решила, что будет правильно отдать его мозг для медицинских исследований.

Как пишет издание The WP Times, это решение Эммы было для нее "чрезвычайно эмоциональным, но крайне важным для науки". Она считает, что исследования редкого и неизлечимого заболевания лобно-височной деменции в будущем помогут другим людям справиться с этим недугом. И мозг Брюса Уиллиса сыграет в этом свою позитивную роль.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг поженились в 2009 году. Фото: Getty Images

Возможно, когда-нибудь это поможет другим семьям

написала Эмма Хеминг в своих мемуарах

Отметим, что Брюс Уиллис окончил актерскую карьеру в 2022 году из-за проблем со здоровьем. Из-за прогрессирующей болезни актер стал отстраненным, замкнутым, начал забывать реплики на съемках, часто был растерянным.

Брюс Уиллис болен

Уже в 2023 году у голливудской звезды диагностировали лобно-височную деменцию и он начал угасать на глазах. Семья кумира миллионов готовится к смерти "крепкого орешка", так как его состояние постоянно ухудшается.

Брюс Уиллис болен

