Укр

Может они пьяные? Полякова и Ефросинина взбесили украинцев смехом под песню о погибших воинах (видео)

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
1103
Маша Ефросинина и Оля Полякова снова оказались в центре скандала Новость обновлена 24 ноября 2025, 16:37
Маша Ефросинина и Оля Полякова снова оказались в центре скандала. Фото Коллаж "Телеграф"

Телеведущая и певица вызвали новый скандал своим поведением

Певица Оля Полякова и телеведущая Маша Ефросинина возмутили украинцев своими поведением. Во время исполнения песни о погибших воинах молдавским артистом Иваном Люленновым на сцене "Лиги Смеха" веселые подружки смеялись до слез.

Кадры с Олей и Машей завирусились в тик-токе. На видео видно, что на переднем плане Люленов исполняет трогательную песню "Віддаю", в которой есть слова "Поверни тих, хто на небесах, янголами". В это время на заднем плане Полякова и Ефросинина дурачаться и весело смеются. Причем, стоит заметить, что подобным образом ведут себя и другие участники "Лиги Смеха", которые есть на фоне.

Полякова и Ефросинина скандал

Однако именно поведение певицы и телеведущей вызвало возмущение украинцев. В комментариях к ролику пользователи осудили Полякову и Ефросинину, однако, были и те, кто предположили, что видео смонтированное и песня была наложена позже.

  • Снова скажут что смонтировали и извратили
  • В любом случае это не хорошо, человек же поет
  • Я думала, что одна это заметила, и это как минимум не уважение к поющему артисту.
  • Счастливые лица деликих до войны людей
  • Может, они пьяны?
  • Я бы вообще закрыла все развлекательные шоу до конца войны
  • И там все смеются я вижу что вырезка
  • Не только они так ведут себя, вопрос ко всем
  • Тоже это заметила, это ужасно выглядело
  • Тоже сразу это заметила. Очень резал глаз
  • А им-то что, они же никого не потеряли.
  • Там все так себя ведут
Полякова, Ефросинина скандал

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда Melovin впервые заявил о своей нетрадиционной ориентации. Это не первые публичные поцелуи с мужчиной.

Теги:
#Скандал #Маша Ефросинина #Оля Полякова #Лига смеха