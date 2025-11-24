Может они пьяные? Полякова и Ефросинина взбесили украинцев смехом под песню о погибших воинах (видео)

Телеведущая и певица вызвали новый скандал своим поведением

Певица Оля Полякова и телеведущая Маша Ефросинина возмутили украинцев своими поведением. Во время исполнения песни о погибших воинах молдавским артистом Иваном Люленновым на сцене "Лиги Смеха" веселые подружки смеялись до слез.

Кадры с Олей и Машей завирусились в тик-токе. На видео видно, что на переднем плане Люленов исполняет трогательную песню "Віддаю", в которой есть слова "Поверни тих, хто на небесах, янголами". В это время на заднем плане Полякова и Ефросинина дурачаться и весело смеются. Причем, стоит заметить, что подобным образом ведут себя и другие участники "Лиги Смеха", которые есть на фоне.

Однако именно поведение певицы и телеведущей вызвало возмущение украинцев. В комментариях к ролику пользователи осудили Полякову и Ефросинину, однако, были и те, кто предположили, что видео смонтированное и песня была наложена позже.

Снова скажут что смонтировали и извратили

В любом случае это не хорошо, человек же поет

Я думала, что одна это заметила, и это как минимум не уважение к поющему артисту.

Счастливые лица деликих до войны людей

Может, они пьяны?

Я бы вообще закрыла все развлекательные шоу до конца войны

И там все смеются я вижу что вырезка

Не только они так ведут себя, вопрос ко всем

Тоже это заметила, это ужасно выглядело

Тоже сразу это заметила. Очень резал глаз

А им-то что, они же никого не потеряли.

Там все так себя ведут

