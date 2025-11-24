Может они пьяные? Полякова и Ефросинина взбесили украинцев смехом под песню о погибших воинах (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1103
Телеведущая и певица вызвали новый скандал своим поведением
Певица Оля Полякова и телеведущая Маша Ефросинина возмутили украинцев своими поведением. Во время исполнения песни о погибших воинах молдавским артистом Иваном Люленновым на сцене "Лиги Смеха" веселые подружки смеялись до слез.
Кадры с Олей и Машей завирусились в тик-токе. На видео видно, что на переднем плане Люленов исполняет трогательную песню "Віддаю", в которой есть слова "Поверни тих, хто на небесах, янголами". В это время на заднем плане Полякова и Ефросинина дурачаться и весело смеются. Причем, стоит заметить, что подобным образом ведут себя и другие участники "Лиги Смеха", которые есть на фоне.
Однако именно поведение певицы и телеведущей вызвало возмущение украинцев. В комментариях к ролику пользователи осудили Полякову и Ефросинину, однако, были и те, кто предположили, что видео смонтированное и песня была наложена позже.
- Снова скажут что смонтировали и извратили
- В любом случае это не хорошо, человек же поет
- Я думала, что одна это заметила, и это как минимум не уважение к поющему артисту.
- Счастливые лица деликих до войны людей
- Может, они пьяны?
- Я бы вообще закрыла все развлекательные шоу до конца войны
- И там все смеются я вижу что вырезка
- Не только они так ведут себя, вопрос ко всем
- Тоже это заметила, это ужасно выглядело
- Тоже сразу это заметила. Очень резал глаз
- А им-то что, они же никого не потеряли.
- Там все так себя ведут
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда Melovin впервые заявил о своей нетрадиционной ориентации. Это не первые публичные поцелуи с мужчиной.