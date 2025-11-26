Амбассадор "хороших русских". Лайма Вайкуле исполнила "Щедрик" в рекламе АТБ и взбесила украинцев (видео)

Латвийская певица внезапно стала лицом рекламной кампании украинских супермаркетов АТБ

Латвийская певица Лайма Вайкуле, которая много лет строила карьеру в России и дружила со многими представителями российского шоу-бизнеса, внезапно запела на украинском языке. Артистка, которая с начала войны поддерживает Украину и "хороших русских", исполнила украинский "Щедрик". Однако это вызвало скандал в соцсетях.

Что стоит знать:

Лайма Вайкуле снялась в рекламе АТБ, исполнив украинский "Щедрик"

Реклама вызвала скандал, так как Вайкуле считают "амбассадором хороших русских"

Защитники певицы указывают, что она поддерживает Украину и ушла с российского рынка

"Телеграф" рассказывает, что не так с песней "Щедрик" в исполнении Лаймы Вайкуле и почему украинцы возмущены из-за этого.

Лайма Вайкуле в рекламе АТБ

К новогодне-рождественским праздникам сеть супермаркетов АТБ запустила праздничную рекламу. Ее лицом стала латвийская певица Лайма Вайкуле, которая на видео исполняет традиционную рождественскую песню "Щедрик".

Ролик был снят на пляже у моря, в нем также принимают участие латвийский хор, и танцевальный ансамбль, которые подпевают Лайме и устраивают хореографическую постановку. Вайкуле в этом ролике появилась в пушистой белой шубке и с необычной белой шапкой на голове.

Лайма Вайкуле в рекламе АТБ. Фото: скриншот instagram

В конце видео, опубликованном на инстаграм-странице сети супермаркетов, выражается благодарность и Лайме, и хору, и ансамблю, и народу Латвии. А в подписи к видео напоминают о приближении рождественских праздников.

Реакция украинцев на рекламу с Вайкуле

Надо сказать, что такой ролик с участием латвийской певицы вызвал неоднозначную реакцию в украинском обществе. Пользователи начали спорить на тему целесообразности участия Лаймы Вайкуле в поздравлении украинцев с Рождеством. Некоторые в комментариях напомнили, что латвийская певица является "амбассадором хороших русских", продолжает приглашать их на свой фестиваль в Юрмале, дружит с некоторыми российскими звездами.

То есть нас поздравили с Рождеством рекламой с Лаймой, какая посла хороших россиян?

Здесь есть момент, что ее фестиваль – это буквально о дружбе народов

Я точно не помню, но в позапрошлом году, кажется, был скандал, и часть наших артистов отказалась ехать

Также пользователи увидели в этой рекламе попытку притянуть в украинское информационное пространство артистов из поколения совка. А саму Лайму называют русифицированной россиянкой.

То есть при таком разнообразии мировых звезд, которые действительно поддерживают Украину бюджету, хватило только на "между капель"?

На кого эта реклама таргетирована? На любителей совков?

Украинские бизнесы продолжают тянуть в информационное пространство совковый хлам. Стыд

Не понравилось украинцам и то, что пригласили сняться в рекламе звезду не из Украины. Аргументируют это тем, что у нас достаточно и своих достойных артистов, которые могли бы сняться в подобном ролике.

Однако есть и те, кому "Щедрик" в исполнении Вайкуле и поздравление от АТБ понравилось. Говорят, мол, нет ничего незаконного в том, что латвийская певица снялась в такой рекламе. Ведь она после начала полномасштабной войны прекратила деятельность и заработки в России и поддержала Украину с первых дней вторжения.

Это, как минимум, не очень логично с точки зрения маркетинга и с точки зрения текущего отношения украинского общества ко всем, кто имеет отношение к совку и его эстрады

А почему независимый бизнес должен вообще поддерживать? Они купили рекламу у нее, потому что захотели. Сделали это за собственные деньги, на основе договора, наверное

Вы даже не представляете, сколько дерьма можно делать совершенно законно. А еще можно, ну, знаете, не делать этого

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Полякова и Ефросинина взбесили украинцев смехом под песню о погибших воинах. Украинцы предположили, что артистки были пьяными.