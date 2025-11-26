Амбассадор "хороших русских". Лайма Вайкуле исполнила "Щедрик" в рекламе АТБ и взбесила украинцев (видео)
-
-
Латвийская певица внезапно стала лицом рекламной кампании украинских супермаркетов АТБ
Латвийская певица Лайма Вайкуле, которая много лет строила карьеру в России и дружила со многими представителями российского шоу-бизнеса, внезапно запела на украинском языке. Артистка, которая с начала войны поддерживает Украину и "хороших русских", исполнила украинский "Щедрик". Однако это вызвало скандал в соцсетях.
Что стоит знать:
- Лайма Вайкуле снялась в рекламе АТБ, исполнив украинский "Щедрик"
- Реклама вызвала скандал, так как Вайкуле считают "амбассадором хороших русских"
- Защитники певицы указывают, что она поддерживает Украину и ушла с российского рынка
"Телеграф" рассказывает, что не так с песней "Щедрик" в исполнении Лаймы Вайкуле и почему украинцы возмущены из-за этого.
Лайма Вайкуле в рекламе АТБ
К новогодне-рождественским праздникам сеть супермаркетов АТБ запустила праздничную рекламу. Ее лицом стала латвийская певица Лайма Вайкуле, которая на видео исполняет традиционную рождественскую песню "Щедрик".
Ролик был снят на пляже у моря, в нем также принимают участие латвийский хор, и танцевальный ансамбль, которые подпевают Лайме и устраивают хореографическую постановку. Вайкуле в этом ролике появилась в пушистой белой шубке и с необычной белой шапкой на голове.
В конце видео, опубликованном на инстаграм-странице сети супермаркетов, выражается благодарность и Лайме, и хору, и ансамблю, и народу Латвии. А в подписи к видео напоминают о приближении рождественских праздников.
Реакция украинцев на рекламу с Вайкуле
Надо сказать, что такой ролик с участием латвийской певицы вызвал неоднозначную реакцию в украинском обществе. Пользователи начали спорить на тему целесообразности участия Лаймы Вайкуле в поздравлении украинцев с Рождеством. Некоторые в комментариях напомнили, что латвийская певица является "амбассадором хороших русских", продолжает приглашать их на свой фестиваль в Юрмале, дружит с некоторыми российскими звездами.
- То есть нас поздравили с Рождеством рекламой с Лаймой, какая посла хороших россиян?
- Здесь есть момент, что ее фестиваль – это буквально о дружбе народов
- Я точно не помню, но в позапрошлом году, кажется, был скандал, и часть наших артистов отказалась ехать
Также пользователи увидели в этой рекламе попытку притянуть в украинское информационное пространство артистов из поколения совка. А саму Лайму называют русифицированной россиянкой.
- То есть при таком разнообразии мировых звезд, которые действительно поддерживают Украину бюджету, хватило только на "между капель"?
- На кого эта реклама таргетирована? На любителей совков?
- Украинские бизнесы продолжают тянуть в информационное пространство совковый хлам. Стыд
Не понравилось украинцам и то, что пригласили сняться в рекламе звезду не из Украины. Аргументируют это тем, что у нас достаточно и своих достойных артистов, которые могли бы сняться в подобном ролике.
Однако есть и те, кому "Щедрик" в исполнении Вайкуле и поздравление от АТБ понравилось. Говорят, мол, нет ничего незаконного в том, что латвийская певица снялась в такой рекламе. Ведь она после начала полномасштабной войны прекратила деятельность и заработки в России и поддержала Украину с первых дней вторжения.
- Это, как минимум, не очень логично с точки зрения маркетинга и с точки зрения текущего отношения украинского общества ко всем, кто имеет отношение к совку и его эстрады
- А почему независимый бизнес должен вообще поддерживать? Они купили рекламу у нее, потому что захотели. Сделали это за собственные деньги, на основе договора, наверное
- Вы даже не представляете, сколько дерьма можно делать совершенно законно. А еще можно, ну, знаете, не делать этого
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Полякова и Ефросинина взбесили украинцев смехом под песню о погибших воинах. Украинцы предположили, что артистки были пьяными.