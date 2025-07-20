Была за Украину, но "переобулась"? Лайма Вайкуле странно высказалась о войне (видео)

Ранее певица поддерживала Украину

Латвийская певица Лайма Вайкуле, ранее поддерживавшая Украину в войне с Россией, высказала неоднозначную позицию. В 2023 году артистка организовывала фестиваль, посвященный помощи нашей стране, а теперь заявила, что на самом деле "все против всех", а язык здесь вообще ни при чем.

Певица пожалела русскоязычных людей и даже вспомнила о том, что ее коллеги-россияне страдают за границей. Об этом Лайма Вайкуле рассказала на одном из латвийских YouTube каналов — "Латвийское радио 4".

Артистка заметила, что она "против войны", но заявила, что ее слова извращают и якобы показывают так, что она "против России". Вайкуле сказала, что война – это страшно, но язык здесь ни при чем. По ее словам, между россиянами и украинцами почти нет разницы.

Фото: скриншот с видео

Также Вайкуле возмутилась, что ее считают "иноагентом" в РФ. По ее словам, искусство не должно быть в политическом поле. Однако Вайкуле убеждена, что главное оружие – это не ракеты, а любовь. По ее мнению, если бы эти деньги тратились на онкобольных, а не оружие, все были бы счастливы. Русский язык она назвала "жертвой войны", а милитаризацию — бесполезной.

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