74-летняя Пугачева примерила образ Барби на фестивале Лаймы Вайкуле, посвященном Украине (фото, видео)

Папарацци не оставили примадонну без внимания

В латвийской Юрмале проходит благотворительный фестиваль Laima Rendezvous, организованный известной певицей Лаймой Вайкуле, которая высказалась против напавшей на Украину рф. Среди звездных гостей – Алла Пугачева, показавшая образ в стиле Барби.

Как сообщает "Телеграф", 74-летняя певица Алла Пугачева пришла на фестиваль вместе с мужем Максимом Галкиным. Мероприятие посвящено помощи Украине, а звездная пара, как известно, выехала из россии и выступила против кремлевской политики.

Так, для концерта Алла Пугачева, которая проживает с детьми и мужем в Израиле, выбрала розовый жакет и кроссовки в тон, светлые джинсы и черный топ. Дополняют образ бусы на шее, солнцезащитные очки и прическа в стиле культовой куклы.

Организатор фестиваля, 69-летняя Лайма Вайкуле, активно делится фрагментами выступлений в Юрмале. Опубликовала звезда и видео с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным, давние друзья, судя по всему, отлично проводят время вместе.

Алла Пугачева и Максим Галкин в Юрмале. Фото: rus.tvnet.lv

Алла Пугачева в розовом. Фото: rus.tvnet.lv

Звезда привлекла все взгляды публики. Фото: rus.tvnet.lv

Фестиваль Laima Rendezvous в 2023 году посвящен украинской тематике, зрители могут делать донаты для помощи нашей стране, защищающей свои земли от российского агрессора. В первый день на сцене фестиваля Лаймы Вайкуле блистали украинские артисты, среди которых Оля Полякова, Макс Барских, Верка Сердючка, Alekseev, Анна Буткевич и балет Freedom Ballet.

Как сообщал "Телеграф", Лайма Вайкуле сравнивала украинского президента Владимира Зеленского с Максимом Галкиным. Звезда считает, что юморист должен занять президентское кресло в рф.