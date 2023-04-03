Лайма Вайкуле рассказала, кто должен стать следующим президентом россии (видео)

69-летняя певица сравнила известного российского юмориста с Зеленским

Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле, осуждающая вторжение россии в Украину и агрессивную политику президента страны-агрессорши владимира путина, предложила россиянам заменить кровавого диктатора.

В новом интервью скандальной Ксении Собчак 69-летняя артистка заявила, что главой государства может стать Максим Галкин, который, стоит напомнить, осуждает российское полномасштабное вторжение на территорию Украины и призывает помогать украинским беженцам. Ранее артист заявил, что возвращаться ему обратно в россию больше незачем.

Также Вайкуле заявила, что жена Галкина, российская певица Алла Пугачева, храбро переносит весь льющийся на ее звездную семью хейт, направленный на них российскими пропагандистами и "простыми" россиянами.

"Да она такая любимая, такая большая. Она и это переживет, и посмотрим еще… Может быть, Максим будет президентом… Это было бы, кстати, чудо. Вот Зеленский показал, как это", — сказала Лайма. Также звезда заявила, то точно бы голосовала за Галкина.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева сейчас живут в Израиле, куда они вместе с детьми улетели после начала российского вторжения в Украину. Артист колесит с гастролями, высмеивает на концертах россиян и путина. А еще поклонники заметили, что после выезда из россии Галкин заметно помолодел.