Лайма Вайкуле розповіла, хто має стати наступним президентом росії (відео)

69-річна співачка порівняла відомого російського гумориста із Зеленським

Латвійська естрадна співачка Лайма Вайкуле, яка засуджує вторгнення росії в Україну та агресивну політику президента країни-агресорки володимира путіна, запропонувала росіянам замінити кривавого диктатора.

У новому інтерв’ю скандальній Ксенії Собчак 69-річна артистка заявила, що главою держави може стати Максим Галкін, який, варто нагадати, засуджує російське повномасштабне вторгнення на територію України і закликає допомагати українським біженцям. Раніше артист заявив, що повертатися йому назад до росії більше нема чого.

Також Вайкуле заявила, що дружина Галкіна, російська співачка Алла Пугачова, хоробро переносить весь хейт, що ллється на її зіркову родину, спрямований на них російськими пропагандистами і "простими" росіянами.

"Та вона така любима, така велика. Вона і це переживе, і подивимося ще... Можливо, Максим буде президентом... Це було б, до речі, диво. Ось Зеленський показав, як це", — сказала Лайма. Також зірка заявила, що точно б голосувала за Галкіна.

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова зараз живуть в Ізраїлі, куди вони разом із дітьми полетіли після початку російського вторгнення в Україну. Артист колесить із гастролями, висміює на концертах росіян та путіна. А ще шанувальники помітили, що після виїзду з рф Галкін помітно помолодшав.