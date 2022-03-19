Пугачову, яка втекла з росії, знайшли в Ізраїлі (фото)
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Російська співачка знаходиться в Ізраїлі.
Після початку вторгнення росії в Україну багато російських зірок вирішили залишити країну. Зокрема, в мережі ходили чутки про те, що до таких відноситься і Алла Пугачова з її чоловіком Максимом Галкіним.
Раніше у ЗМІ висловлювалися припущення, що вона вирушила до Латвії, де має свій особняк.
Однак ці чутки не підтвердилися, оскільки співачку виявили в Ізраїлі, про що повідомила одна з користувачів мережі Твіттер.
"Такі ось мої приятелі гуляли собі по Ізраїлю і зробили селфі, а там на задньому фоні вгадайте хто?", — Написала вона.
Як видно на фото, в Ізраїлі знаходяться не лише Пугачова та Галкін, але також їхні діти Гаррі та Ліза.
Як повідомляють у ЗМІ, з росії поїхала також співачка Земфіра, а також актриса Рената Литвинова, за чутками вони відлетіли до Франції.
Варто зазначити, що Земфіра після початку військового вторгнення росії в Україну видалила всі свої записи в Інстаграм, окрім поста із закликом "Немає війні" та каверу на пісню гурту "Океан Ельзи" "Відпусті", який вона записала ще у 2008 році. Нове відео також містить у собі кадри зруйнованих українських міст та масових затримань на антивоєнних протестах у росії.
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