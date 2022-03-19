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Пугачову, яка втекла з росії, знайшли в Ізраїлі (фото)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Алла Пугачова та Максим Галкін Новина оновлена 19 березня 2022, 00:49
Алла Пугачова та Максим Галкін

Російська співачка знаходиться в Ізраїлі.

Після початку вторгнення росії в Україну багато російських зірок вирішили залишити країну. Зокрема, в мережі ходили чутки про те, що до таких відноситься і Алла Пугачова з її чоловіком Максимом Галкіним.

Раніше у ЗМІ висловлювалися припущення, що вона вирушила до Латвії, де має свій особняк.

Однак ці чутки не підтвердилися, оскільки співачку виявили в Ізраїлі, про що повідомила одна з користувачів мережі Твіттер.

"Такі ось мої приятелі гуляли собі по Ізраїлю і зробили селфі, а там на задньому фоні вгадайте хто?", — Написала вона.

Як видно на фото, в Ізраїлі знаходяться не лише Пугачова та Галкін, але також їхні діти Гаррі та Ліза.

Як повідомляють у ЗМІ, з росії поїхала також співачка Земфіра, а також актриса Рената Литвинова, за чутками вони відлетіли до Франції.

Варто зазначити, що Земфіра після початку військового вторгнення росії в Україну видалила всі свої записи в Інстаграм, окрім поста із закликом "Немає війні" та каверу на пісню гурту "Океан Ельзи" "Відпусті", який вона записала ще у 2008 році. Нове відео також містить у собі кадри зруйнованих українських міст та масових затримань на антивоєнних протестах у росії.

Теги:
#Росія #Ізраїль #Алла Пугачова #Максим Галкін
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