Сбежавшую из россии Пугачеву нашли в Израиле (фото)

Российская певица находится в Израиле.

После начала вторжения россии в Украину многие российские звезды решили покинуть страну. В частности в сети ходили слухи о том, что к таковым относится и Алла Пугачева с ее мужем Максимом Галкиным.

Ранее в СМИ высказывались предположения, что она отправилась в Латвию, где у нее есть свой особняк.

Однако эти слухи не подтвердились, поскольку певицу обнаружили в Израиле, о чем сообщила одна из пользователей сети в твиттер.

"Таки вот приятели мои гуляли себе по Израилю и сделали селфи, а там на заднем фоне угадайте кто?", — написала она.

Как видно на фото, в Израиле находятся не только Пугачова и Галкин, но также их дети Гарри и Лиза.

Как сообщают в СМИ, из россии уехала также певица Земфира, а также актриса Рената Литвинова, по слухам они улетели во Францию.

Стоит отметить, что Земфира после начала военного вторжения россии в Украину удалила все свои записи в Инстаграм, кроме поста с призывом "Нет войне" и кавера на песню группы "Океан Эльзы" "Відпусти", который она записала еще в 2008 году. Новое видео также содержит в себе кадры разрушенных украинских городов и массовых задержаний на антивоенных протестах в россии.