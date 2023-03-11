"Час рухається навпаки": Галкін, який засуджує війну, захопив фанатів помолоділим виглядом (фото)

Шанувальники зазначили, що 46-річний гуморист сильно погарнішав, коли виїхав з росії

Відомий російський гуморист Максим Галкін, який виступає проти війни в Україні та поважає українську мову, показав, як помолодів після від’їзду з країни-агресорки росії.

46-річний артист виклав у соцмережі Інстаграм нове фото. У коментарях підписники Максима Галкіна зазначили, що він разом зі своєю дружиною, російською співачкою та актрисою Аллою Пугачовою молодіє з кожним роком і змінюється на краще, а погляд став вольовим.

"Для вас з Аллою час і правом рушив навпаки. Спочатку я бачила, що тільки Алла Борисівна молодшає з кожним роком. А тепер і Ви! Внутрішнє світло не сховаєш! Світіть яскравіше", — зазначив один із фоловерів гумориста.

"Блондин з блакитними очима, погарнішали", "Максим змінився в дуже хороший бік", — також пишуть у коментарях шанувальники артиста.

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова зараз живуть в Ізраїлі, куди вони разом із дітьми відправились після початку російського вторгнення в Україну. Пізніше гуморист заявив, що повертатися йому назад на батьківщину більше нема чого.

"Телеграф" писав, що нещодавно 73-річна Алла Пугачова вразила шанувальників своїм помолоділим виглядом. Раніше співачка "запалила" на концерті Лайми Вайкуле на високих підборах.