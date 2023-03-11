"Время пошло вспять": осуждающий войну Галкин восхитил фанатов помолодевшим видом (фото)

Поклонники отметили, что 46-летний юморист сильно похорошел, когда уехал из россии

Известный российский юморист Максим Галкин, выступающий против войны в Украине и уважающий украинский язык, показал, как помолодел после отъезда из страны-агрессорши россии.

46-летний артист выложил в соцсети Инстаграм новое фото. В комментариях подписчики Максима Галкина отметили, что он вместе со своей супругой, российской певицей и актрисой Аллой Пугачевой молодеет с каждым годом и меняется в лучшую сторону, а взгляд стал волевой.

"Для вас с Аллой время и правом пошло вспять. Сначала я видела, что только Алла Борисовна молодеет с каждым годом. А теперь и Вы! Внутренний свет не спрячешь! Светите ярче", — отметил один из фолловеров юмориста.

"Блондин с голубыми глазами, похорошели", "Максим изменился в очень хорошую сторону", — также пишут в комментариях поклонники артиста.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева сейчас живут в Израиле, куда они вместе с детьми улетели после начала российского вторжения в Украину. Позже юморист заявил, что возвращаться ему обратно на родину больше незачем.

"Телеграф" писал, что недавно 73-летняя Алла Пугачева поразила поклонников своим помолодевшим видом. Ранее певица "зажгла" на концерте Лаймы Вайкуле на высоких каблуках.