"Спасибі": выступивший против войны Галкин неожиданно перешел на украинский язык (фото)

Юморист высказался о знакомых артистов-путинистов

Известный юморист, актер и телеведущий Максим Галкин, который вместе с женой Аллой Пугачевой покинул россию и обосновался в Израиле, поддержал украинцев, рассказывая о своем отношении к российским коллегам-путинистам.

В Инстаграме в комментариях под видео, опубликованном Галкиным с концерта группы "Би-2" в Тель-Авиве, артист ответил украинской поклоннице, которая спросила мужчину, почему он до сих пор подписан в соцсети на страницы путинистов Гагариной, Газманова, Долиной, Баскова и других известных россиян, которые поддержали вторжение россии в независимую Украину и убийства мирных граждан.

Юморист с уважением к девушке решил дать ответ на украинском языке. По словам Галкина, быть подписанным — не значит быть согласным с их мнением.

"Спасибі за питання. Бути підписаним – не означає, бути з ними згодним. І не означає, що я продовжую спілкуватися з ними. Були в моєму житті випадки, коли передоплата означала підтримку, але в цій ситуації це не так. Від мене деякі колеги/друзі відписалися – не хочу бути дріб'язковим і подібним до них. Спостерігаю глибину падіння", — ответил Максим Галкин.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева сейчас живут в Израиле, куда они вместе с детьми улетели после начала российского вторжения в Украину. Позже мужчина заявил, что возвращаться ему обратно на родину больше незачем.

Летом Алла Борисовна все же вернулась на родину, чтобы якобы проводить двойняшек Лизу и Гарри в школу. Возвращение Пугачевой не обошлось без скандалов: Галкин был признан иноагентом, и певица разразилась манифестом в социальных сетях: потребовала сделать ее иноагентом вслед за мужем.

Спустя несколько недель певица вернулась вместе с детьми обратно в Израиль. Известно, что Пугачева получила паспорт гражданина Израиля, также певица озаботилась документами на детей.