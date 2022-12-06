"Жалкие, продажные твари": Пугачева дерзко ответила хейтерам, похваставшись роскошной жизнью (фото)

Похоже, Пугачева превосходно устроилась с семьей в Израиле

Известная певица Алла Пугачева, которая сейчас проживает с мужем Максимом Галкиным и двумя детьми в Израиле, отреагировал на шквалы критики в сторону ее семьи. Примадонна написала лаконичный комментарий о своих хейтерах и похвасталась шикарным видом из ее апартаментов.

Снимок прекрасного израильского пейзажа звезда разместила на своей странице в Instagram. Так она решила ответить на вопрос о том, что думает о потоке хейта, который обрушился на нее в рф после выезда из страны.

"Многие меня спрашивают каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи. Как? А вот так. Это вид из моего окна. Декабрьское небо над землёй обетованной. Смотрю на небо и говорю: "Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они что творят". Вот и все", — говорится в публикации Пугачевой.

Звезда любуется природой, а не думает о ненавистниках

В комментариях поклонники поддержали любимицу. Пользователи пишут о восхищении Пугачевой и признаются в любви и обожании. Многие комментаторы считают, что на стороне певицы большее количество людей, чем тех, кто ее критикует:

"Мне кажется, что поддерживающих и искренне восхищающихся больше";

"Восхищению нет предела";

"Мы вас очень-очень сильно любим, никому не позволим вас обидеть. А вид — шикарный, хотела бы и я оказаться сейчас в таком замечательном месте".

Поклонники поддержали любимицу

Ранее "Телеграф" сообщал, что, вероятно, Алла Пугачева сменила гражданство, позже появилась подобная информация и касательно ее детей – сына Гарри и дочки Лизы. Супруг певицы Максим Галкин не скрывает неприязнь к российскому президенту и активно шутит над кремлевскими пропагандистами. Семья продолжает разрывать все связи с рф. Недавно стало известно, что Пугачева закрыла там свою последнюю компанию