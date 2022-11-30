Пугачева распрощалась с россией: подробности

Артистка прекращает любую деятельность в стране-агрессоре, в том числе бизнес

Известная певица Алла Пугачева, которая вслед за супругом Максимом Галкиным с детьми выехала во время российско-украинской войны в Израиль, не только прекратила концертную деятельность в стране-агрессоре. Артистка решила официально свернуть там свой бизнес.

Информацию об этом публикует издание "Медуза" в среду, 30 ноября. По данным журналистов, Пугачева подала заявление о ликвидации своей последней компании в россии в Федеральную налоговую службу.

Сообщается, что речь идет о компании ООО "АБП". Заявление было подано артисткой около недели назад, 23 ноября. Так, компания "АБП" на 100% принадлежит Пугачевой. Вид деятельности — звукозапись и издание музыкальных произведений, телевизионного и радиовещания.

Отметим, что в 2010-е годы данная компания управляла радиостанцией "Радио Алла", организовывала концерты артистки. Гендиректор "АБП" Елена Чупракова, она же — концертный директор певицы.

Как ранее сообщал "Телеграф", появилась информация о смене гражданства не только Аллой Пугачевой, а и ее детей с Максимом Галкиным – двойни Гарри и Лизы. Супруг Пугачевой Галкин открыто высмеивает российских пропагандистов и самого президента россии путина, гастролируя с юмористической программой. Напомним, Максим Галкин был признан "иноагентом" в рф, вслед за этим решением властей Пугачева потребовала внести в "черный список" и ее.