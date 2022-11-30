Пугачова розпрощалася з росією: подробиці

Артистка припиняє будь-яку діяльність у країні-агресорі, у тому числі бізнес

Відома співачка Алла Пугачова, яка слідом за чоловіком Максимом Галкіним з дітьми виїхала під час російсько-української війни до Ізраїлю, не лише припинила концертну діяльність у країні-агресорі. Артистка вирішила офіційно згорнути там свій бізнес.

Інформацію про це публікує видання "Медуза" у середу, 30 листопада. За даними журналістів, Пугачова подала заяву про ліквідацію своєї останньої компанії в рф до Федеральної податкової служби.

Повідомляється, що йдеться про компанію ТОВ "АБП". Заява була подана артисткою близько тижня тому, 23 листопада. Так, компанія "АБП" на 100% належить Пугачовій. Вид діяльності — звукозапис та видання музичних творів, телевізійного та радіомовлення.

Зазначимо, що у 2010-ті роки ця компанія керувала радіостанцією "Радіо Алла", організовувала концерти артистки. Гендиректор "АБП" Олена Чупракова, вона ж – концертний директор співачки.

Як раніше повідомляв "Телеграф", з’явилася інформація про зміну громадянства не тільки Аллою Пугачовою, а і її дітей з Максимом Галкіним — двійні Гаррі та Лізи. Чоловік Пугачової Галкін відкрито висміює російських пропагандистів і самого президента рф Путіна, гастролюючи з гумористичною програмою. Нагадаємо, Максим Галкін був визнаний "іноагентом" у росії, після цього рішення влади Пугачова вимагала внести в "чорний список" і її.