Пугачова звернулася до влади РФ через Галкіна, згадавши про загиблих в Україні російських солдатів

Відома співачка теж захотіла до списку іноагентів

Співачка Алла Пугачова, яка нещодавно повернулася до Москви, звернулася до російського Мін’юсту із проханням внести її до списків іноземних агентів.

Відповідне послання вона оприлюднила у своєму Інстаграмі після того, як до цього списку було внесено її чоловіка Максима Галкіна. За словами Пугачової, вона повністю солідарна зі своїм чоловіком.

Примадонна зазначила, що її чоловік є патріотом своєї країни і бажає їй процвітання, миру та свободи слова, а також хоче зупинити загибель російських солдатів, які, за її словами, вмирають за "ілюзорні цілі, які роблять нашу країну ізгоєм і обтяжують життя наших громадян".

Галкін потрапив до "чорного списку" російського Мін’юсту 16 вересня. Артист неодноразово висловлювався на підтримку українців та активно виступав проти війни.

Пізніше у своєму Інстаграм він зазначив, що влада звинуватила його в тому, що він нібито отримував гроші з України, на які провадив політичну діяльність.

"Я не займаюся політичною діяльністю. Зі сцени у своїх концертах я займаюся гумористичним жанром, політичною сатирою, займаюся цим уже 28 років", — відповів Галкін.

Як повідомлялося раніше, до списку "іноземних агентів" нещодавно потрапив відомий музикант Андрій Макаревич. Він не відмовчувався, а присвятив цьому коротку пісню.