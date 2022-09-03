Макаревич у росії потрапив до списку іноагентів: музикант відповів путінцям їдкою піснею (відео)

Музикант не став мовчати щодо свого нового статусу

Влада росії внесла до списку "іноземних агентів" ще кілька людей, серед яких відомий музикант Андрій Макаревич. Своєю чергою той не почав мовчати, а присвятив цьому коротку пісню.

У п’ятницю, 2 вересня, російський мін’юст розширив список іноагентів, додавши туди шість ЗМІ, одне ТОВ та шість фізичних осіб, включаючи Макаревича.

Крім Макаревича у списку фізосіб опинилися:

український журналіст Дмитро Гордон;

журналістка Катерина Гордєєва;

соратник Олексія Навального Іван Жданов;

бізнесмен та меценат Борис Зімін;

політолог Федір Крашенінников.

Після внесення до списку музикант не став особливо засмучуватися, про що повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Ну нарешті! Весь вечір приймаю привітання. Сподіваюся, скоро повідомлять, якій іноземній державі служу і де за це платять", — написав він.

Пізніше він оприлюднив пісню, де з іронією розповів про нелегке життя іноагенту.

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Як відомо, Макаревич виступав проти окупації росією Криму, через що протягом кількох років відчував труднощі з проведенням концертів. Наприкінці січня 2022 року, незадовго до початку повномасштабного вторгнення він та низка інших громадських та культурних діячів почали збирати підписи проти початку повномасштабної війни з Україною.