Головний редактор "Телеграфа" про те, що допомогло путіну пройти безславний шлях від Беслана до України

У чорний для Росії після Беслана День знань Володимир "Якби у бабусі був, як у дідуся" Путін притягся до Кенігсберга і на відкритому уроці "Розмова про важливе" розповів про найважливіше, на його думку, для дітей — про гумову попу. Як елемент обчислення працьовитості. Ну і, не зраджуючи собі, підтвердив імідж пропагандиста №1 РФ, повторюючи нісенітницю про "придуману Леніном Україну" і втираючи, що нинішню війну він розв’язав для того, щоб… війну припинити.

Весь світ пам’ятає, як у протистоянні з терористами, які захопили 1 вересня 2004-го бесланську школу, російська влада спочатку брехала, дезінформувала, виверталася, а в результаті убила і спалила живцем 334 людей, у тому числі 186 дітей, покалічивши ще близько 800. Видати це за "успішну спецоперацію" було тоді ще важко: навіть найбезпринципніші розжурналісти так брехати ще не могли (не вміли).

І саме тоді зійшла зірка юної Маргарити Симоньян, чи не єдиної, для якої сморід горілої плоті не перебив запаху шалених грошей. "Хоча російській владі була відома правда, Симоньян не повідомляла про обіцянку терористів звільнити заручників у разі виведення російських військ із Чечні і занизила кількість заручників у своїх репортажах. Потім 25-річна Симоньян була нагороджена Кремлем призначенням на посаду глави першого російського держканалу RT", — йдеться у свіжій, від 31 серпня, статті "Обличчя кремлівської пропаганди" на сайті Держдепу США, — Маргарита Симоньян — важлива особа пропаганди та дезінформації, що поширюються президентом Росії Володимиром Путіним у Росії та в інших країнах".

Пропаганда довкола трагедії

Так, у темі Беслана Марго була головною путінською пропагандою-людожеркою, але не єдиною. Просто інші ще намагалися рядитися в тоги "стандартів ВBС". Або, перебуваючи під прикриттям ФСБ, не світилися, працювали поволі.

Так, коли до 15-ї річниці бесланського провалу спецслужб РФ Юрій Дудь випустив свій документальний фільм, інший топ-пропагандист Володимир Соловйов назвав блогера "нікчемною мерзотою". "Дудь радісно говорить про те, що у всьому винна держава. Але треба бути дегенератом", — не залишає Соловйов сумнівів у своїй позиції у справі про масове вбивство дітей-заручників своїми ж.

Перший місяць осені в Росії можна оголошувати часом скорботи. Взяти 1999-й, за 5 років до Беслана: 4 вересня – вибух вантажівки з вибухівкою під будинком у Буйнакську – 64 загиблих, з них 23 – діти; 8 вересня — вибух будинку на вулиці Гур’янова — 106 загиблих; 13 вересня — вибух будинку на Каширському шосе (теж Москва) — 124 загиблих; 16 вересня — вибух вантажівки з вибухівкою під будинком у Волгодонську — загинуло 19 людей. (Так, 31 серпня 1999-го ще стався вибух у торговельному комплексі "Мисливський ряд" під Манежною площею у Москві).

22 вересня спочатку повідомлено про запобігання вибуху житлового будинку в Рязані, але потім ФСБ оголосило це "навчаннями", а вже 23 вересня війська РФ почали масовані бомбардування Грозного. Почалася Друга чеченська. Нагадаємо, Перша була вкрай непопулярною через жахливі за масштабами втрати населення, але нав’язаний пропагандистами образ чеченця-ворога перетворив бліду фігуру прем’єр-міністра Володимира Путіна, який пообіцяв мочити терористів у сортирах, на рятівника вітчизни.

Звичайно, пропаганда в СРСР, а потім у Росії, як країні-наступниці, існувала і співіснувала з журналістикою завжди. Але Путіну знадобилася пропаганда іншої якості — геббельсівського розливу. Як відомо, екс-підполковника ФСБ Олександра Литвиненка за книгу-викриття "ФСБ підриває Росію" ФСБ отруїло полонієм. У самій Росії поле зачистили без екзотичних вишукувань, особливо кмітливі (Володимир Соловйов, Дмитро Кисельов) вивернулися із цілком собі прогресивно-перебудовних, нові посіви (Симоньян) не забарилися зійти, вказавши шлях новітнім: коли Марго брехала з Беслана, Ольга Скабеєва ще навчалася на журфаці!

Сліди з Беслана призвели… до "ДНР"

У результаті, по-перше, зітхнули криворукі чекісти Путіна. Якщо за безглуздість і брехню ФСБ з приводу "рязанського цукру-гексогену" їх ще полоскала тамтешня преса, якщо під час керованої вже президентом Путіним операції з "мочення" терористів у театрі на Дубровці (23-26 жовтня 2002 року, загинуло 174 заручники) ще ставили незручні питання, то починаючи з Беслана спецоперації Кремля коментувала колективна симоньян.

По-друге, ці коментарі порушували у підвідомчому населенні єдино потрібні та очікувані Кремлем реакції. Бо що Чечня, якщо попереду маячили "спецоперації" з реставрації СРСР у Грузії, Україні, далі, у разі успіху, скрізь.

Як, наприклад, стверджувалося в пресі, до Беслана причетний Олександр Бородай, ще один "журналіст". Тільки залегендований спецслужбами. Цей випускник філософського (!) факультету МДУ висвітлював Першу чеченську як воєнкор "РИА Новости", на Другій чеченській шниряв Кавказом разом із… Ігорем Гіркіним-Стрілковим як спецкори газети "Завтра", але чомусь у компанії спецназу МВС РФ. В Україні до 2014 року обернувся політконсульнтатом Партії регіонів, щоб у тому ж році стати "головою совміну ДНР". Із жовтня 2021 року – депутат Держдуми.

Бородай недаремно складає в Держдумі компанію отруйнику Литвиненка Андрію Луговому, бо за ним також плаче міжнародний суд. За збитий Боїнг "Малайзійських авіаліній" під час його "прем’єрства" у "Ди-Ни-Ри". Менш відомий інший зв’язок: якщо його діяльність у бесланській справі не афішувалась, то на Донбасі лише в червні 2014-го постійно відбувалися теракти щодо дітей: викрали 25 дітей, які їхали автобусом зі Сніжного на Дніпропетровщину, захоплювалися дитячі будинки в Краматорську та Добропіллі.

Цинізму немає межі, але є ціна

А тепер простежимо, "як гартувалася шваль" пропагандистів Путіна від Беслана-2004 до України-2022. Пропаганди-пташенята з гнізда Марго сьогодні так само, тільки набагато масштабніше, применшують (начисто заперечують) кількість жертв серед заручників – мирних громадян, які потрапили під російську окупацію, під російські бомбардування, під російський геноцид. Якщо для війни в Чечні їм потрібно було створити образ "терористів" з Кавказу, то у наші дні вони ліплять горбатого про "нацистів "Азова", ба, більше, київську владу виряджають у нацистський одяг.

Цинізм пропагандистів не має меж. Хоча так само тупо і вторинно, як і ноу-хау ФСБ. Так, у Беслані після трагедії було створено меморіальний комплекс "Місто ангелів", куди входять цвинтар убитих чекістами Путіна дітей, будівля школи, а також пам’ятник загиблому командиру спецпідрозділу РФ та православний "Храм новомучеників російських". У Донецьку 2015-го відкрили меморіал "Алея ангелів" на згадку про загиблих дітей. Після лютого 2022-го роспропаганда почала активно його розкручувати для підтримки "спецоперації", використовуючи як "факт геноциду ДНР і ЛНР" — відому тезу Путіна про те, що "Україна вісім років дамбила Бамбас".

У річницю Беслана в Кенігсберзі фюрер РФ, забувши, мабуть, щойно, — як уже згадувалося вище, — брехав дітям про війну, нібито розв’язану для припинення війни, тут же породив 100500-у причину для її продовження: ліквідацію в Україні "антиросійського" анклаву". Ніхто крім населення РФ цьому маренню вже не повірить, але віра в марення – це взагалі окремий талант. Це не просто, даруйте, гумова попа.