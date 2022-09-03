Главный редактор "Телеграфа" о том, что помогло путину пройти бесславный путь от Беслана до Украины

В черный для России после Беслана День знаний Владимир "Если б у бабушки был, как у дедушки" Путин приволокся в Кёнигсберг и на открытом уроке "Разговор о важном" рассказал о наиважнейшем, по его мнению, для детей – о резиновой попе. Как элементу исчисления трудолюбия. Ну и, не изменяя себе, подтвердил имидж пропагандиста №1 РФ, повторяя пургу о "придуманной Лениным Украине" и втирая, что нынешнюю войну он развязал для того, чтобы… войну прекратить.

Весь мир помнит, как в противостоянии с захватившими 1 сентября 2004-го бесланскую школу террористами российская власть сначала лгала, дезинформировала, изворачивалась, а в итоге убила и сожгла живьем 334 людей, в том числе 186 детей, покалечив еще около 800. Выдать это преступление за "успешную спецоперацию" было тогда еще тяжело: даже самые беспринципные росжурналисты так лгать еще не могли (не умели).

И именно тогда взошла звезда юной Маргариты Симоньян, чуть ли не единственной, для которой вонь горелой плоти не перебила запаха шальных денег. "Хотя российским властям была известна правда, Симоньян не сообщала об обещании террористов освободить заложников в случае вывода российских войск из Чечни и занизила количество заложников в своих репортажах. Затем 25-летняя Симоньян была награждена Кремлем назначением на должность главы первого российского госканала RT", — говорится в свежей, от 31 августа, статье "Лица кремлевской пропаганды" на сайте Госдепа США — Маргарита Симоньян – важное лицо пропаганды и дезинформации, распространяемых президентом России Владимиром Путиным в России и в других странах".

Пропаганда вокруг трагедии

Да, в теме Беслана Марго была главной путинской пропаганд-людоедкой, но не единственной. Просто иные еще пытались рядиться в тоги "стандартов ВВС". Или, находясь под прикрытием ФСБ, не светились, работали исподволь.

Так, когда к 15-летней годовщине бесланского провала спецслужб РФ Юрий Дудь выпустил свой документальный фильм, другой топ-пропагандист, Владимир Соловьев, назвал блогера "ничтожной мразью". "Дудь радостно говорит о том, что во всем виновато государство. Но надо быть дегенератом", — не оставляет Соловьев сомнений в своей позиции по делу о массовом убийстве детей-заложников своими же.

Первый месяц осени в России впору объявлять временем скорби. Взять 1999-й, за 5 лет до Беслана: 4 сентября – взрыв грузовика со взрывчаткой под домом в Буйнакске — 64 погибших, из них 23 – дети; 8 сентября — взрыв дома по улице Гурьянова – 106 погибших; 13 сентября – взрыв дома на Каширском шоссе (тоже Москва) — 124 погибших; 16 сентября — взрыв грузовика со взрывчаткой под домом в Волгодонске — погибло 19 человек. (Да, 31 августа 1999-го еще произошел взрыв в торговом комплексе "Охотный ряд" под Манежной площадью в Москве).

22 сентября сперва сообщено о предотвращении взрыва жилого дома в Рязани, но затем ФСБ объявило это "учениями", а уже 23 сентября войска РФ начали массированные бомбардировки Грозного. Началась Вторая чеченская. Напомним, Первая была крайне непопулярной среди ужаснувшегося от масштаба потерь населения, но навязанный пропагандистами образ чеченца-врага превратил бледную фигуру премьер-министра Владимира Путина, пообещавшего мочить террористов в сортирах, в спасителя отечества.

Естественно, пропаганда в СССР, а затем в России, как стране-преемнице, существовала и сосуществовала с журналистикой всегда. Но Путину понадобилась пропаганда иного качества — геббельсовского разлива. Как известно, экс-подполковника ФСБ Александра Литвиненко за книгу-разоблачение "ФСБ взрывает Россию" ФСБ отравило полонием. В самой России поле зачистили без экзотических изысков, особо смекалистые (Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев) вывернулись из вполне себе прогрессивно-перестроечных, новые посевы (Симоньян) не замедлили взойти, указав путь новейшим: когда Марго брехала из Беслана, Ольга Скабеева еще училась на журфаке!

Следы из Беслана привели … к "ДНР"

В итоге, во-первых, вздохнули криворукие чекисты Путина. Если за бестолковость и вранье ФСБ по поводу "рязанского сахара-гексогена" их еще полоскала тамошняя пресса, если во время руководимой уже президентом Путиным операции по "мочению" террористов в театре на Дубровке (23-26 октября 2002 года, погибло 174 заложника) власти еще задавали неудобные вопросы, то, начиная с Беслана, спецоперации Кремля комментировала коллективная симоньян.

Во-вторых, эти комментарии возбуждали в подведомственном населении единственно нужные и ожидаемые Кремлем реакции. Ибо что Чечня, если впереди маячили "спецоперации" по реставрации СССР в Грузии, Украине, далее, — в случае успеха, — везде.

Как, например, утверждалось в прессе, к Беслану был причастен Александр Бородай, еще один "журналист". Только залегендированный спецслужбами. Этот выпускник философского (!) факультета МГУ освещал Первую чеченскую в качестве военкора РИА "Новости", на Второй чеченской шнырял по Кавказу вместе с… Игорем Гиркиным-Стрелковым в качестве спецкоров газеты "Завтра", но почему-то в компании спецназа МВД РФ. В Украине до 2014-го обернулся политконсультатом Партии регионов, чтобы в том же году стать "председателем совмина ДНР". С октября 2021-го – депутат Госдумы.

Бородай не зря составляет в Госдуме компанию отравителю Литвиненко Андрею Луговому, ибо по нему тоже плачет международный суд. За сбитый Боинг "Малайзийских авиалиний" во время его "премьерства" в "Ды-Ны-Ры". Менее известна другая связь: если его деятельность в бесланском деле не афишировалась, то на Донбассе только в июне 2014-го постоянно совершались теракты в отношении детей: похищались 25 детей, ехавших автобусе из Снежного на Днепропетровщину, захватывались детские дома в Краматорске и в Доброполье.

Цинизму нет предела, но есть цена

А теперь проследим, "как закалялась шваль" пропагандистов Путина от Беслана-2004 до Украины-2022. Пропаганд-птенцы из гнезда Марго сегодня точно так же, только гораздо масштабнее, преуменьшают (начисто отрицают) количество жертв среди заложников – мирных граждан, попавших под российскую оккупацию, под российские бомбежки, под российский геноцид. Если для войны в Чечне им нужно было создать образ "террористов" с Кавказа, в наши дни они лепят горбатого о "нацистах "Азова", ба, больше, киевскую власть рядят в нацистские одежды.

Цинизм пропагандистов не имеет предела. Хотя все так же тупо и вторично, как и ноу-хау ФСБ. Так, в Беслане после трагедии был создан мемориальный комплекс "Город ангелов", куда входят кладбище убитых чекистами Путина детей, здание школы, а также… памятник погибшему командиру спецподразделения РФ и православный "Храм новомучеников российских". В Донецке в 2015-м открыли мемориал "Аллея ангелов" в память о погибших детях. После февраля 2022-го роспропаганда начала активно его раскручивать для поддержки "спецоперации", используя в качестве "факта геноцида ДНР и ЛНР" — известного тезиса Путина о том, что "Украина восемь лет дамбила Бамбас".

В годовщину Беслана в Кёнигсберге фюрер РФ, забыв, видимо, что только что, — как уже упоминалось выше, — врал детям о войне, якобы развязанной для прекращения войны, тут же родил 100500-ю причину для ее продолжения: ликвидацию в Украине "антироссийского анклава". Никто кроме населения РФ этому бреду уже не поверит, но вера в бред – это вообще отдельный талант. Это не просто, извините, резиновая попа.