Макаревич в россии попал в список иноагентов: музыкант ответил путинцам едкой песней (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Музыкант не стал молчать по поводу своего нового статуса
Власти россии внесли в список "иностранных агентов" еще несколько человек, среди которых известный музыкант Андрей Макаревич. В свою очередь тот не стал отмалчиваться, а посвятил этому короткую песню.
В пятницу, 2 сентября, российский минюст расширил список иноагентов, добавив туда шесть СМИ, одно ООО и шесть физических лиц, включая и Макаревича.
Кроме Макаревича в списке физлиц оказались:
- украинский журналист Дмитрий Гордон;
- журналистка Катерина Гордеева;
- соратник Алексея Навального Иван Жданов;
- бизнесмен и меценат Борис Зимин;
- политолог Федор Крашенинников.
После внесения в список, музыкант не стал особо расстраиваться, о чем сообщил в своем телеграм-канале.
"Ну наконец-то! Весь вечер принимаю поздравления. Надеюсь, скоро сообщат, какой иностранной державе служу и где за это платят", — написал он.
Позже он обнародовал песню, в которой с иронией рассказал о нелегкой жизни иноагента.
Как известно, Макаревич выступал против оккупации россией Крыма из-за чего в течение нескольких лет испытывал трудности с проведением концертов. В конце января 2022 года, незадолго до начала полномасштабного вторжения он и ряд других общественных и культурных деятелей начали собирать подписи против начала полномасштабной войны с Украиной.