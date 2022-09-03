Макаревич в россии попал в список иноагентов: музыкант ответил путинцам едкой песней (видео)

Музыкант не стал молчать по поводу своего нового статуса

Власти россии внесли в список "иностранных агентов" еще несколько человек, среди которых известный музыкант Андрей Макаревич. В свою очередь тот не стал отмалчиваться, а посвятил этому короткую песню.

В пятницу, 2 сентября, российский минюст расширил список иноагентов, добавив туда шесть СМИ, одно ООО и шесть физических лиц, включая и Макаревича.

Кроме Макаревича в списке физлиц оказались:

украинский журналист Дмитрий Гордон;

журналистка Катерина Гордеева;

соратник Алексея Навального Иван Жданов;

бизнесмен и меценат Борис Зимин;

политолог Федор Крашенинников.

После внесения в список, музыкант не стал особо расстраиваться, о чем сообщил в своем телеграм-канале.

"Ну наконец-то! Весь вечер принимаю поздравления. Надеюсь, скоро сообщат, какой иностранной державе служу и где за это платят", — написал он.

Позже он обнародовал песню, в которой с иронией рассказал о нелегкой жизни иноагента.

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Как известно, Макаревич выступал против оккупации россией Крыма из-за чего в течение нескольких лет испытывал трудности с проведением концертов. В конце января 2022 года, незадолго до начала полномасштабного вторжения он и ряд других общественных и культурных деятелей начали собирать подписи против начала полномасштабной войны с Украиной.