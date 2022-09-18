Пугачева обратилась к властям РФ из-за Галкина, вспомнив о погибших в Украине российских солдатах
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Известная певица тоже захотела в список иноагентов
Певица Алла Пугачёва, которая недавно вернулась в Москву, обратилась к российскому Минюсту с просьбой внести ее в списки иностранных агентов.
Соответствующее послание она обнародовала в своем Инстаграм после того, как в этот список был внесен ее муж Максим Галкин. По словам Пугачёвой, она полностью солидарна со своим мужем.
Примадонна отметила, что ее муж является патриотом своей страны и желает ей процветания, мира и свободы слова, а также хочет остановить гибель российских солдат, которые, по ее словам, умирают за "иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан".
Галкин попал в "черный список" российского Минюста 16 сентября. Артист неоднократно высказывался в поддержку украинцев и активно выступал против войны.
Позже в своем Инстаграм он отметил, что власти обвинили его в том, что он якобы получал деньги из Украины, на которые вел политическую деятельность.
"Я не занимаюсь политической деятельностью. Со сцены в своих концертах я занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой, занимаюсь этим уже 28 лет", — ответил Галкин.
Как сообщалось ранее, в список "иностранных агентов" недавно попал известный музыкант Андрей Макаревич. Он не стал отмалчиваться, а посвятил этому короткую песню.