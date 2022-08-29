"Мамочка дома": Пугачева провела назло хейтерам фотосессию в москве и ответила, чем займется после возвращения

Певица намерена "навести порядок" в голове у всех

Возвратившая внезапно в россию легендарная певица Алла Пугачева, похоже, не собирается прятаться от поклонников и хейтеров, а активно общается со всеми – вопреки хейтерам, которые предрекали, что она, дескать, "не осмелится" приехать после пребывания в течение полугода за границей.

Так, в своем Instagram Примадонна опубликовала фото в салоне Игоря Гуляева, которым первый показал ее видео после возвращения.

"Мамочка дома. Скучали?" – написала задорно она.

Алла Пугачева в салоне Игоря Гуляева

В ответ поклонники пишут, как любят Аллу Пугачеву, как долго ждали ее и как не перестанут любить, несмотря на происки путинистов.

Конечно, среди комментариев есть и злобные, но их количество намного меньше.

"Не отрекаются любя"

Войдя в раж, Алла Борисовна прогулялась по бутику и охотно попозировала с поклонниками, которые подписывают посты с ней словами "Не отрекаются любя" – строчкой из одной из ее ранних песен.

Алла Пугачева в бутике

Даже вечно брызжущий слюной на Пугачеву и Украину "музыкальный критик" сергей соседов признал, что сделать с певицей ничего невозможно – она пенсионерка, и вольна путешествовать куда ей вздумается – заслужила.

В свою очередь, директор Пугачевой пояснила, что та прилетела "давно и надолго". А на вопрос журналистов, чем она займется сейчас, Алла Борисовна лаконично ответила: "Порядок буду наводить. В моей голове, в вашей голове".

Напомним, что ранее муж певицы Максим Галкин призвал публику и журналистов перестать преследовать женщину, которая считается суррогатной матерью их с Аллой Пугачевой детей.