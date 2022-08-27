Пугачева вернулась в москву без Галкина: первое видео примадонны из рф

Вернулся ли сам пародист со своей супругой в российскую столицу — неизвестно

Российская певица Алла Пугачева, муж которой Максим Галкин неоднократно осуждал зверства российских оккупантов, неожиданно для всех вернулась к себе на родину в россию.

О приезде Примадонны сообщил российский дизайнер Игорь Гуляев. Мужчина выложил видео с приездом певицы у себя в Инстаграме.

"Аллуся, как же тебя не хватало!", — подписал Гуляев пост.

Отметим, что о приезде Максима Галкина ничего неизвестно, однако юморист в комментариях все же появился — муж Пугачевой поставил под видео три "сердечка".

Как заявила концертный директор артистки, Примадонна якобы давно уже вернулась в москву, но концерты пока не планирует давать.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева несколько месяцев жили в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Более того, пародист заявил, что возвращаться ему обратно на родину больше незачем. А телеведущая Маша Ефросинина намекнула, что Галкин и Пугачева лишились своего шикарного замка в Подмосковье из-за поддержки Украины.

Напомним, что российский юморист и телеведущий Максим Галкин продолжает троллить российских деятелей, и после шуток о главных пропагандистах россии — Ольги Скабеевой и Владимира Соловьева, юморист потроллил российского президента путина. А на одном из своих концертов в Израиле шоумен рассказал, каким он видит монумент российскому диктатору.