Укр

Галкин высмеял Скабееву и Соловьева на концерте в Израиле (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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На фото - Максим Галкин и Алла Пугачева Новость обновлена 07 июня 2022, 14:42
На фото - Максим Галкин и Алла Пугачева

Юморист со сцены позволил себе ряд шуточек о главных пропагандистов россии

Российский телеведущий Максим Галкин, который активно призывает своих поклонников помогать украинцам, во время своего выступления в Израиле пошутил про главных пропагандистов рф — Ольгу Скабееву и Владимира Соловьева.

В сеть попало видео с концерта юмориста, на котором он перед публикой троллит российских журналистов.

"Мне говорили: я — предатель. Они говорили, мы делаем это, чтобы отодвинуть НАТО от границ россии. Ну, это нормально. Нравится, не нравится — НАТО расширяется", — пошутил Галкин.

Также юморист напомнил про Швецию, которая собирается вступить в альянс.

"Я уже предвижу эти антискандинавские настроения. Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом АВВА. Шведскую стенку переименуют в лазалку, сауну в сухопарку, шведский стол в обжираловку. И, конечно, запретят сказки Астрид Линдгрен. Я уже вижу Соловьева, и он орет: "Карлсон!" — заявил Галкин со сцены.

Напомним, что в россии против пародиста уже готовится уголовное дело за его высказывания в поддержку Украины, поэтому возвращаться ему незачем. Более того, ранее телеведущая Маша Ефросинина в одном из эфиров программы "Гроші" намекнула, что Галкин и Пугачева даже лишились своего шикарного замка под Москвой из-за поддержки Украины.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева вот уже несколько месяцев живут в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Российские артисты открыто поддерживают Украину в войне с россией.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская певица Алла Пугачева ответила на хейт своих соотечественников, который обрушился на нее и ее мужа за поддержку Украины.

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#Владимир Соловьев #Максим Галкин #Ольга Скабеева