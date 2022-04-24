Уехавший из россии Максим Галкин раскритиковал власть рф

Юморист обратился к россиянам после обстрела российскими оккупантами Одессы

Российский юморист и шоумен Максим Галкин, который ранее пообещал перечислить на помощь украинским беженцам часть прибыли от концерта в Израиле, один из тех артистов в рф, кто с первого дня путинского вторжения поддерживает Украину. После того как в субботу, 23 апреля, россияне обстреляли ракетами Одессу, Галкин выступил с обращением, в котором выразил соболезнования семьям погибших и раскритиковал российскую власть.

Свое обращение юморист опубликовал на своей странице в Инстаграм.

Галкин возмущен, что пока высшие чины российской власти молятся с Патриархом Иерусалимским о мире, везут благодатный огонь в Москву, и при этом они же и дают разрешение на запуск крылатых ракет по жилым домам, в результате чего погибли люди и в их числе 3-месячный ребенок. Он не понимает, как в принципе можно так поступать, да еще и такой большой и светлый праздник.

"Слышал объяснение, что высокоточные ракеты попали в жилой дом, потому что украинские ПВО сбили эти ракеты. В таком количестве страшных вещей виновата россия и при этом говорит, что не виновата. Зверства в Буче — это не мы, в Одессу летит ракета — это мы, но не совсем мы, Мариуполь "сравняли с землей" — не мы. Тогда вопрос: что россияне там (в Украине — ред.) делают?" — спросил шоумен.

Как сообщалось ранее, Галкин и Пугачева после начала вторжения уехали из россии и поддержали Украину. Сам Галкин после этого прекратил публиковать в своем профиле развлекательный контент, кроме того он размещал историю девочки из Мариуполя, которая пострадала от взрыва.

Стоит отметить, что некоторые российские деятели шоубиза после начала войны выступили в поддержку Украины.

В частности, рэпер Noize MC дал благотворительный концерт в поддержку Украины в Латвии, группа "Ногу Свело!" записала песню с жесткой критикой россии, а рэпера Face и вовсе признали в иностранным агентом в рф.