Пугачова повернулася до москви без Галкіна: перше відео Примадонни з рф

Чи повернувся сам пародист зі своєю дружиною до російської столиці — невідомо

Російська співачка Алла Пугачова, чоловік якої Максим Галкін неодноразово засуджував звірства російських окупантів, несподівано для всіх повернулася до себе на батьківщину в росію.

Про приїзд Примадонни повідомив російський дизайнер Ігор Гуляєв. Чоловік виклав відео із приїздом співачки у себе в Інстаграмі.

"Аллуся, як же тебе не вистачало!", — підписав Гуляєв пост.

Зазначимо, що про приїзд Максима Галкіна нічого невідомо, проте гуморист у коментарях все ж таки з’явився — чоловік Пугачової поставив під відео три "серця".

Як заявила концертний директор артистки, Примадонна начебто вже давно повернулася до москви, але концерти поки що не планує давати.

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова кілька місяців жили в Ізраїлі, куди вони разом із дітьми переїхали після початку російського вторгнення в Україну. Більше того пародист заявив, що повертатися йому назад на батьківщину більше нема чого. А телеведуча Маша Єфросиніна натякнула, що Галкін і Пугачова втратили свій шикарний замок у Підмосков’ї через підтримку України.

Нагадаємо, що російський гуморист і телеведучий Максим Галкін продовжує тролити російських діячів, і після жартів про головних пропагандистів росії — Ольгу Скабеєву і Володимира Соловйова, гуморист потролив російського президента путіна. На одному зі своїх концертів в Ізраїлі шоумен розповів, яким він бачить монумент російському диктатору.