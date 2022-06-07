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Галкін висміяв Скабеєву та Соловйова на концерті в Ізраїлі (відео)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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На фото — Максим Галкін та Алла Пугачова Новина оновлена 07 червня 2022, 14:42
На фото — Максим Галкін та Алла Пугачова

Гуморист зі сцени дозволив собі ряд жартів про головних пропагандистів росії

Російський телеведучий Максим Галкін, який активно закликає своїх шанувальників допомагати українцям, під час свого виступу в Ізраїлі пожартував про головних пропагандистів рф — Ольгу Скабеєву та Володимира Соловйова.

До мережі потрапило відео з концерту гумориста, на якому він перед публікою тролить російських журналістів.

"Мені говорили: я — зрадник. Вони говорили, ми робимо це, щоб відсунути НАТО від кордонів росії. Ну, це нормально. Нравітса, не нравітса — НАТО розширюється", — пожартував Галкін.

Також гуморист нагадав про Швецію, яка збирається вступити до альянсу.

"Я вже передбачаю ці антискандинавські настрої. Я вже бачу, як Скабеєва спалює альбом АВВА. Шведську стінку перейменують на лазалку, сауну в сухопарку, шведський стіл в обжиралівку. І, звісно, заборонять казки Астрід Ліндгрен. Я вже бачу Соловйова, і він репетує: "Карлсон!" — заявив Галкін зі сцени.

Нагадаємо, що у росії проти пародиста вже готується кримінальна справа за його висловлювання на підтримку України, тому повертатися йому нема чого. Більше того, раніше телеведуча Маша Єфросиніна в одному з ефірів програми "Гроші" натякнула, що Галкін та Пугачова навіть втратили свій шикарний замок під Москвою через підтримку України.

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова вже кілька місяців живуть в Ізраїлі, куди вони разом з дітьми переїхали після початку російського вторгнення в Україну. Російські артисти відкрито підтримують Україну у війні із росією.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська співачка Алла Пугачова відповіла на хейт своїх співвітчизників, який обрушився на неї та її чоловіка за підтримку України.

Теги:
#Володимир Соловйов #Максим Галкін #Ольга Скабеева