Галкін висміяв Скабеєву та Соловйова на концерті в Ізраїлі (відео)

Гуморист зі сцени дозволив собі ряд жартів про головних пропагандистів росії

Російський телеведучий Максим Галкін, який активно закликає своїх шанувальників допомагати українцям, під час свого виступу в Ізраїлі пожартував про головних пропагандистів рф — Ольгу Скабеєву та Володимира Соловйова.

До мережі потрапило відео з концерту гумориста, на якому він перед публікою тролить російських журналістів.

"Мені говорили: я — зрадник. Вони говорили, ми робимо це, щоб відсунути НАТО від кордонів росії. Ну, це нормально. Нравітса, не нравітса — НАТО розширюється", — пожартував Галкін.

Також гуморист нагадав про Швецію, яка збирається вступити до альянсу.

"Я вже передбачаю ці антискандинавські настрої. Я вже бачу, як Скабеєва спалює альбом АВВА. Шведську стінку перейменують на лазалку, сауну в сухопарку, шведський стіл в обжиралівку. І, звісно, заборонять казки Астрід Ліндгрен. Я вже бачу Соловйова, і він репетує: "Карлсон!" — заявив Галкін зі сцени.

Нагадаємо, що у росії проти пародиста вже готується кримінальна справа за його висловлювання на підтримку України, тому повертатися йому нема чого. Більше того, раніше телеведуча Маша Єфросиніна в одному з ефірів програми "Гроші" натякнула, що Галкін та Пугачова навіть втратили свій шикарний замок під Москвою через підтримку України.

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова вже кілька місяців живуть в Ізраїлі, куди вони разом з дітьми переїхали після початку російського вторгнення в Україну. Російські артисти відкрито підтримують Україну у війні із росією.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська співачка Алла Пугачова відповіла на хейт своїх співвітчизників, який обрушився на неї та її чоловіка за підтримку України.