Алла Пугачова колко відповіла на хейт росіян та розпалила нові суперечки у мережі

Примадонна прокоментувала всі образи текстом зі своєї пісні.

Відома російська співачка Алла Борисівна Пугачова, яка разом зі своїм чоловіком, шоуменом Максимом Галкіним, та дітьми зараз живе в Ізраїлі, відповіла на хейт, який звалився на неї та її чоловіка за підтримку України та "втечу" з росії.

На своїй сторінці в Інстаграмі Примадонна опублікувала коротеньке відео, на якому вона просто сидить і посміхається серед красивих рослин. А у підписі до публікації, артистка написала колючу фразу, якою натякнула на розумові здібності її хейтерів. І все це вона супроводила рядком зі своєї пісні "Живи спокійно, країно!".

"Чим нижче інтелект, тим голосніше образи. Живи спокійно, країно!" — коротко написала Алла Борисівна.

Варто зазначити, що ця публікація артистки знову викликала суперечки серед її шанувальників та хейтерів. У коментарях можна побачити, як слова підтримки та подяки Примадонні, так само і "побажання" не повертатися в росію та образи. Під одним із коментарів і зовсім розгорівся скандал між росіянками та українками.

Нагадаємо, що Галкін та Пугачова відкрито підтримують Україну у війні з росією. Щоб допомогти українцям, яким довелося покинути свій будинок через війну, Галкін раніше пообіцяв перерахувати частину прибутку від концерту в Ізраїлі і зробив це. Також у себе в соцмережах гуморист припинив публікувати розважальний контент, і він навіть розміщував історію дівчинки з Маріуполя, яка постраждала від вибуху.

Варто зазначити, що така підтримка України коштувала артисту дуже дорого. Українська телеведуча Маша Єфросініна в одному з ефірів програми "Гроші" натякнула, що Галкін та Пугачова втратили свій шикарний замок під Москвою. Проте зіркова пара продовжує бути на боці України.