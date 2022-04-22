Галкін, який виїхав з росії, пообіцяв допомогу українським біженцям

Артист із першого дня вторгнення висловлювався на підтримку України

Російський гуморист і шоумен Максим Галкін, який після початку російського вторгнення в Україну переїхав до Ізраїлю разом із дружиною Аллою Пугачовою та двома дітьми, оголосив про проведення додаткових концертів у Хайфі та Тель-Авіві. Частину прибутку він пообіцяв перерахувати на допомогу українським біженцям.

Про це він повідомив у своєму Інстаграмі.

За його словами, він бачить, що на його концерти в Ізраїлі приходить багато людей, а квитки розкуповують дуже швидко, тому Галкін повідомив, що вже на червень заплановано ще два виступи.

Також артист додав, що світ зараз живе у непрості часи і є свідком найбільшої людської трагедії та гуманітарної катастрофи світового масштабу.

"Коли мільйони українців втрачають свій дах, втрачають свої будинки, змушені залишати свою батьківщину. Не мають засобів для існування. Тому я вирішив частину грошей, які я зароблю під час концертного туру Ізраїлем, перерахувати на допомогу біженцям", — сказав він.

Галкін додав, що людям, які вже купили квитки, буде приємно дізнатися, що разом вони робитимуть добрі речі.

Як повідомлялося раніше, Галкін і Пугачова після початку вторгнення виїхали з росії та підтримали Україну. Сам Галкін після цього припинив публікувати у своєму профілі розважальний контент, крім того, він розміщував історію дівчинки з Маріуполя, яка постраждала від вибуху.

Варто зазначити, що деякі російські діячі шоубізу після початку війни виступили на підтримку України.

Зокрема, репер Noize MC дав благодійний концерт на підтримку України в Латвії, гурт "Ногу Свело!" записав пісню з жорсткою критикою країни, а репера Face взагалі визнали в іноземним агентом в рф.