Перший репер-іноагент на росії: відомий музикант Face відповів лайкою на новий статус

Музикант відповів владі у саркастичній манері.

Відомого російського репера Івана Дрьоміна (виступає під псевдонімом Face), який публічно засудив політику володимира путіна, визнали іноагентом. У відповідь на це музикант подякував "за найкращий подарунок на день народження" і додав кілька лайливих слів.

Повідомлення про те, що репера Face визнали іноагентом з'явилося на сайті російського Мін'юсту.

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Реакція російського музиканта, який 8 квітня святкував своє 25-річчя, також не забарилася. На власній сторінці в Instagram він висловив обурення та використав для цього кілька гострих слів.

"Це повідомлення (матеріал) створено та (або) поширене іноземним засобом масової інформації, що кладе ZAл*пу на російську державу, та (або) російською юридичною особою, яка крутила Мін'юст на х*ю". Дякуємо за найкращий подарунок на день народження! Перший репер-іноагент! Величезна честь для мене та показник того, що я все роблю правильно", – відповів Face.

Face відреагував на статус іноагента

Варто зазначити, що до списку іноагентів разом з Іваном Дрьоміним потрапив його колишній адвокат Марк Фейгін, а також журналістка "Нової газети" Ірина Борухович, журналістка "Idel.Реалії" Катерина Маяковська, журналіст Андрій Філімонов та викладач НДУ ВШЕ Дмитро Дубровський.

Нагадаємо, що всередині березня цього року Face покинув територію росії, заявивши, що він ніколи не буде там виступати, і вибачився перед українським народом. Його тітка Крістіна Недорезова, яка також є заступником голови громадської палати Башкирії, повідомила, що "його змусили виїхати з країни, яку він дуже любить".

Вже наприкінці березня Іван Дрьомін прийшов на інтерв'ю російського журналіста Юрія Дудя у худі "Я ненавиджу Москву" і закликав росіян вчитися в українців.

"Ця тема (війни, — прим.ред.) не була для мене такою важкою поки вона не торкнулася конкретно моєї країни та близького сусіднього народу, який мені дуже подобається і в якого багато чому потрібно повчитися. Вбиваючи зараз українців, росія вбиває власну демократію і власну свободу. Державі не потрібен під боком приклад реальної демократії, що розвивається, і свободи слова", — сказав російський репер.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Face приїжджав до столиці України і дав інтерв’ю Дмитру Гордону, де висловився про відносини росії та України.