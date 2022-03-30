Відомий російський репер прийшов до Дудя у футболці "Я ненавиджу Москву" і закликав росіян вчитися в українців

"Вбиваючи зараз українців, росія вбиває власну демократію та власну свободу", — підкреслив репер

Репер Face, який публічно засудив політику володимира путіна і поїхав з росії, сказавши, що більше ніколи туди не повернеться, прийшов на інтерв’ю до журналіста та блогера Юрія Дудю у футболці I hate Russia (я ненавиджу росію). Артист заявив, що росіянам потрібно багато чому повчитися в українців, які розвивають свою демократію.

Інтерв’ю опубліковано на YouTube-каналі Дудя.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Ця тема (війни, — прим.ред.) не була для мене такою важкою поки вона не торкнулася конкретно моєї країни та близького сусіднього народу, який мені дуже подобається і в якого багато чому потрібно повчитися. Вбиваючи зараз українців, росія вбиває власну демократію і власну свободу. Державі не потрібен під боком приклад реальної демократії, що розвивається, і свободи слова", — сказав російський репер.

На це Дудь раптово висловив сумнів щодо того, чи справді в Україні повсюдна свобода слова. На що Face відповів йому, що Україна мусить оборонятися.

"Вони захищаються. Якщо на вулиці до мене підійдуть і вдарять, я вдарю у відповідь, а потім вже думатиму. 8 років вони б’ють у відповідь. Але не їм у першу чергу треба думати про все, що зараз відбуватися, а нам треба думати "Я думаю, що зі 140 мільйонів російського населення 139 ні**я не думають зараз. Вони радіють тому, що держава не дала їм самим розвинутися і тільки завдяки зовнішній агресії вони тепер, нарешті, можуть людьми відчути", — вважає репер.

Зазначимо, що в середині березня Face виїхав з росії, заявивши, що він ніколи не буде там виступати, і вибачився перед українським народом.

Нагадаємо, що раніше Face приїжджав до столиці України і дав інтерв’ю Дмитру Гордону, де висловився про відносини росії та України.