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"Это покрыто большим слоем грязи": рэпер FACE рассказал, как относится к конфликту между Украиной и Россией

"Это покрыто большим слоем грязи": рэпер FACE рассказал, как относится к конфликту между Украиной и Россией
Обновлено 11:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярный российский рэпер Face, настоящее имя которого Иван Дремин, дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону в рамках его программы на ютуб "В гостях у Гордона". Стоит отметить, что ради этого артист приехал в столицу Украины. 

Естественно не обошлось без вопроса: не боялся ли Иван приезжать в Киев. На это рэпер ответил, что как он может бояться, если он знает как все тут обстоит на самом деле. Иван не делает выводы из новостей в СМИ, а видит то, как к нему относятся люди на его концертах. Он отметил, что и в Украине хорошо слушают "русскую" музыку, так и в России слушают украинских исполнителей. 

"Что бы не происходило на государственном уровне, нужно оставаться адекватным человеком" - говорит артист, добавляя, что он против того, чтобы политические "игрища" влияли на отношения между народами, между самими людьми. 

Вообще в политику Иван старается не лезть, однако так, как он "живет не на другой планете", то знает о ситуации, которая сложилась между Украиной и Россией. Face отметил, что подробностей разных он не знает, но "все это покрыто огромным слоем грязи". 

Ранее, "Телеграф" писал, что российская балерина и актриса Анастасия Волочкова даже на серьезной встрече не смогла "расстаться" со своим шпагатом.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 201

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Рэпер, Дмитрий Гордон, Face.
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