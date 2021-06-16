"Это покрыто большим слоем грязи": рэпер FACE рассказал, как относится к конфликту между Украиной и Россией

Популярный российский рэпер Face, настоящее имя которого Иван Дремин, дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону в рамках его программы на ютуб "В гостях у Гордона". Стоит отметить, что ради этого артист приехал в столицу Украины.

Естественно не обошлось без вопроса: не боялся ли Иван приезжать в Киев. На это рэпер ответил, что как он может бояться, если он знает как все тут обстоит на самом деле. Иван не делает выводы из новостей в СМИ, а видит то, как к нему относятся люди на его концертах. Он отметил, что и в Украине хорошо слушают "русскую" музыку, так и в России слушают украинских исполнителей.

"Что бы не происходило на государственном уровне, нужно оставаться адекватным человеком" - говорит артист, добавляя, что он против того, чтобы политические "игрища" влияли на отношения между народами, между самими людьми.

Вообще в политику Иван старается не лезть, однако так, как он "живет не на другой планете", то знает о ситуации, которая сложилась между Украиной и Россией. Face отметил, что подробностей разных он не знает, но "все это покрыто огромным слоем грязи".

Ранее, "Телеграф" писал, что российская балерина и актриса Анастасия Волочкова даже на серьезной встрече не смогла "расстаться" со своим шпагатом.