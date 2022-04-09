Первый рэпер-иноагент на россии: известный музыкант Face ответил бранью на новый статус

Музыкант ответил власти в саркастической манере.

Известного российского рэпера Ивана Дремина (выступающего под псевдонимом Face), который публично осудил политику владимира путина, признали иноагентом. В ответ на это музыкант поблагодарил "за лучший подарок на день рождения" и добавил несколько бранных слов.

Сообщения о том, что репера Face признали иноагентом появилось на сайте российского Минюста.

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Реакция российского музыканта, который 8 апреля праздновал свое 25-летие, также не заставила себя ждать. На своей странице в Instagram он выразил возмущение и использовал несколько острых слов.

"Это сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, которое кладет ZAл*пу на российское государство, и (или) российским юридическим лицом, крутившим Минюст на х*ю. Спасибо за лучший подарок на день рождения! Первый рэпер-иноагент! Огромная честь для меня и показатель того, что я все делаю правильно", – ответил Face.

Face отреагировал на статус иноагента

Стоит отметить, что в список иноагентов вместе с Иваном Дреминым попал его бывший адвокат Марк Фейгин, а также журналистка "Новой газеты" Ирина Борухович, журналистка "Idel. Реалии" Екатерина Маяковский, журналист Андрей Филимонов и преподаватель НИУ ВШЭ Дмитрий Дубровский.

Напомним, что в середине марта этого года Face покинул территорию россии, заявив, что он никогда не будет там выступать, и извинился перед украинским народом. Его тетя Кристина Недорезова, также являющаяся заместителем председателя общественной палаты Башкирии, сообщила, что "его заставили уехать из страны, которую он очень любит".

Уже в конце марта Иван Дремин пришел на интервью российскому журналисту Юрию Дудя в худи "Я ненавижу Москву" и призвал россиян учиться у украинцев.

"Эта тема (войны, — прим. ред.) не была для меня такой тяжелой пока она не затронула конкретно мою страну и близкий соседний народ, который мне очень нравится и у которого многому нужно поучиться. Убивая сейчас украинцев, россия убивает собственную демократию и собственную свободу. Государству не нужен под боком пример реальной развивающейся демократии и свободы слова", — сказал российский рэпер.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Face приезжал в столицу Украины и дал интервью Дмитрию Гордону, где высказался об отношениях россии и Украины.