Відомий репер втік із Росії через тиск влади: подробиці

Про те, де тепер знаходиться репер рідня не розповідає.

Російський репер Face (справжнє ім’я Іван Дремін) виїхав із країни. Родичі кажуть, що його "змусили" прийняти подібне рішення.

Про це повідомляє місцеве видання UFA1.RU.

Зазначається, що його тітка Крістіна Недорезова, яка також є заступником голови громадської палати Башкирії, оприлюднила відповідний пост у соцмережі Facebook, але потім видалила його.

"Його змусили покинути країну", — написала вона, додавши, що Дремін любить Росію і хотів би там жити й надалі.

Про те, як давно Face виїхав із країни та куди тепер подався, вона не повідомила. На уточнювальні питання Недорезова відмовилась відповідати.

Дремін раніше скаржився на те, що через його громадянську позицію, на нього чиниться тиск з боку різних державних відомств. Крім того, у вересні минулого року він заявляв, що через це навіть скасували його концерти.

У червні 2021 року він давав інтерв’ю українському журналісту Дмитру Гордону, в якому заявив, що в Росії немає свободи слова, а менталітет росіян назвав "рабським та кріпосним". Крім того, відомо, що раніше він брав участь в акціях протесту опозиції.

Як повідомлялося, раніше з Росії втік інший репер Алішер Валієв (Моргенштерн). Його звинуватили у торгівлі наркотиками, після чого він поїхав до Білорусі, звідки відлетів до ОАЕ.