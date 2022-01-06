Известный рэпер бежал из России из-за давления властей: подробности

О том, где теперь находится рэпер родня не рассказывает.

Российский рэпер Face (настоящее имя Иван Дрёмин) уехал из страны. Родственники говорят, что его "заставили" принять подобное решение.

Об этом информирует местное издание UFA1.RU.

Отмечается, что его тетя Кристина Недорезова, которая также является заместителем председателя общественной палаты Башкирии, обнародовала соответствующий пост в соцсети Facebook, но затем удалила его.

"Его вынудили покинуть страну", — написала она, добавив, что Дремин любит Россию и хотел бы там жить и далее.

О том, как давно Face уехал из страны и куда теперь направился, она не сообщила. На уточняющие вопросы Недорезова отвечать отказалась.

Дремин ранее жаловался на то, что из-за его гражданской позиции, на него оказывается давление со стороны разных государственных ведомств. Кроме того, в сентябре прошлого года он заявлял, что из-за этого даже были отменены его концерты.

В июне 2021 года он давал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором заявил, что в России нет свободы слова, а менталитет россиян назвал "рабским и крепостным". Кроме того, известно, что ранее он участвовал в протестных акциях оппозиции.

Как сообщалось, ранее из России сбежал другой рэпер Алишер Валиев (Моргенштерн). Его обвинили в торговле наркотиками, после чего он уехал в Беларусь, откуда улетел в ОАЭ.