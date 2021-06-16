"Нет свободы слова, крепостной менталитет и отсутствие гражданских свобод": рэпер Face о России

Популярный российский рэпер Face, настоящее имя которого Иван Дремин, стал гостем программы украинского журналиста Дмитрия Гордона "В гостях у Гордона". В своем интервью артист рассказал, не только как относится к Украине и своим украинским зрителям, но и затронул тему своей родины.

Оказывается, Ивана не все устраивает в России. В одном из своих интервью он даже назвал страну "одним большим мемом".

Рэпер считает, что в принципе, еще не все потеряно, но для этого нужно провести еще много работы над менталитетом. Люди не хотят что-то менять, а лишь приспосабливаются к тем обстоятельствам, которые их окружают. Плюс ко всему нет свободы свободно выражать свои мысли. Люди боятся высказать что-то, если это идет вразрез с государством.

"Нет свободы слова. Это раз. Люди не хотят чего-то менять. Такой – рабский, крепостной – менталитет. Потом, опять же, нет каких-то гражданских свобод определенных" - подытожил Иван.

Также, артист признался, что выходить на акции оппозиции было страшно, но он чувствовал, что должен пойти и показать, что он не согласен с тем, что происходит. Власти пока Ивану не угрожали, однако он этого и не боится.

Ранее, "Телеграф" писал, что рэпер Face рассказал, как относится к Украине, и что он думает по поводу конфликта между странами.