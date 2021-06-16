Скачать
Среда, 16.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Байден сегодня встречается с Путиным: что происходит именно сейчас
Байден сегодня встречается с Путиным: что происходит именно сейчас
"Они кусают, потому что маленькие и застенчивые": где в Украине есть ядовитые змеи и как их различить
"Они кусают, потому что маленькие и застенчивые": где в Украине есть ядовитые змеи и как их различить
Путин и Байден встретились на вилле в Женеве: первое фото и видео рукопожатия
Путин и Байден встретились на вилле в Женеве: первое фото и видео рукопожатия
Долгая дорога "не туда": по какому пути надо идти Украине, чтобы стать успешной
Долгая дорога "не туда": по какому пути надо идти Украине, чтобы стать успешной

"Нет свободы слова, крепостной менталитет и отсутствие гражданских свобод": рэпер Face о России

"Нет свободы слова, крепостной менталитет и отсутствие гражданских свобод": рэпер Face о России
Обновлено 14:46 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярный российский рэпер Face, настоящее имя которого Иван Дремин, стал гостем программы украинского журналиста Дмитрия Гордона "В гостях у Гордона". В своем интервью артист рассказал, не только как относится к Украине и своим украинским зрителям, но и затронул тему своей родины. 

Оказывается, Ивана не все устраивает в России. В одном из своих интервью он даже назвал страну "одним большим мемом".

Рэпер считает, что в принципе, еще не все потеряно, но для этого нужно провести еще много работы над менталитетом. Люди не хотят что-то менять, а лишь приспосабливаются к тем обстоятельствам, которые их окружают. Плюс ко всему нет свободы свободно выражать свои мысли. Люди боятся высказать что-то, если это идет вразрез с государством.

"Нет свободы слова. Это раз.  Люди не хотят чего-то менять. Такой – рабский, крепостной – менталитет. Потом, опять же, нет каких-то гражданских свобод определенных" - подытожил Иван.

Также, артист признался, что выходить на акции оппозиции было страшно, но он чувствовал, что должен пойти и показать, что он не согласен с тем, что происходит. Власти пока Ивану не угрожали, однако он этого и не боится.

Ранее, "Телеграф" писал, что рэпер Face рассказал, как относится к Украине, и что он думает по поводу конфликта между странами. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 244

Все по теме:

Рэпер, Дмитрий Гордон, Face.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Циркуль ходячий": Волочкова даже на серьезной встрече не удержалась от шпагата (фото, видео)
02 Червяки - знак качества: что нужно знать при выборе черешни (инфографика)
03 "Других сценариев уже нет": названы сроки получения Украиной ПДЧ в НАТО
04 От былой красоты не осталось и следа: на фото показали, как выглядит Донецк спустя 7 лет оккупации
05 Мощный ливень смывает асфальт, заборы и людей: Днепр встал из-за непогоды (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине продлили карантин: названы сроки
В Украине продлили карантин: названы сроки
Погода на Троицу-2021 в Украине: синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз
Погода на Троицу-2021 в Украине: синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз
Путин может отрезать Украину от Черного моря: ранее то же самое он сделал с Азовом
Путин может отрезать Украину от Черного моря: ранее то же самое он сделал с Азовом
&quot;Сэкономил на конфетах и на ресторанах&quot;: Василиса Фролова рассказала, как начались ее отношения с Дмитрием Котеленцом
"Сэкономил на конфетах и на ресторанах": Василиса Фролова рассказала, как начались ее отношения с Дмитрием Котеленцом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь