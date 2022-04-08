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"Харків був прогресивніший за Москву": російський репер Noize MC потужно підтримав Україну (відео)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Нойз висловився про майже зруйнований росією Харків Новина оновлена 08 квітня 2022, 12:41
Нойз висловився про майже зруйнований росією Харків

Виконавець вкотре підтримав українців

Відомий російський репер Noize MC (Іван Алексєєв) дав благодійний концерт на підтримку України, в рамках якого він назвав Харків найближчим до росіян мегаполісом.

Про це він заявив у ході виступу увечері 7 квітня.

"Харків був нашим найближчим мегаполісом. Не Москва, не Санкт-Петербург. Все найпрогресивніше та найцікавіше завжди приходило звідти, і так було до 2014 року. Мене завжди цікавила українська культура, їхня цікава мова", — сказав він під час концерту вчора.

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Концерт проходив у Ризі, і в процесі там зібрали понад 62 тисячі євро (майже 2 млн грн) за концерти та як пожертвування, — їх переведуть до благодійного фонду на медичну, продовольчу, правозахисну та іншу гуманітарну допомогу біженцям з України.

Разом із Нойзом виступила і співачка Монеточка.

Ще один подібний концерт відбудеться 10 квітня у Вільнюсі. При цьому цікаво, що Нойз давно відкрито підтримував Україну, багато разів приїжджав до українців із виступами, і навіть якось записував одну пісню українською мовою.

Варто зауважити, що ще подібні благодійні концерти на підтримку України давав уже неодноразово й інший відомий репер із росії Oxxxymiron (Мірон Федоров).

Як повідомляв "Телеграф", тим часом досить відому російську співачку Поліну Гагаріну зацькували в мережі за відкриту підтримку кривавого режиму владимира путіна.

Теги:
#Україна #Концерт #Харків #Noize MC
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