Уехавший из россии Галкин пообещал помощь украинским беженцам

Артист с первого дня вторжения высказывался в поддержку Украины

Российский юморист и шоумен Максим Галкин, который после начала российского вторжения в Украину переехал в Израиль вместе с женой Аллой Пугачевой и двумя детьми, объявил о проведении дополнительных концертов в Хайфе и Тель-Авиве. Часть прибыли он пообещал перечислить на помощь украинским беженцам.

Об этом он сообщил в своем Инстаграм.

По его словам, он видит, что на его концерты в Израиле приходит много людей, а билеты раскупают очень быстро, поэтому Галкин сообщил, что уже на июнь запланированы еще два выступления.

Также артист добавил, что мир сейчас живет в непростые времена и является свидетелем "величайшей людской трагедии" и гуманитарной катастрофы мирового масштаба.

"Когда миллионы украинцев теряют свой кров, теряют свои дома, вынуждены покидать свою родину. Не имеют средств к существованию. Поэтому я решил часть денег, которые я заработаю во время концертного тура по Израилю, перечислить в помощь беженцам", — сказал он.

Галкин добавил, что людям, которые уже купили билеты, будет приятно узнать, что вместе они будут делать благие вещи.

Как сообщалось ранее, Галкин и Пугачева после начала вторжения уехали из россии и поддержали Украину. Сам Галкин после этого прекратил публиковать в своем профиле развлекательный контент, кроме того он размещал историю девочки из Мариуполя, которая пострадала от взрыва.

Стоит отметить, что некоторые российские деятели шоубиза после начала войны выступили в поддержку Украины.

В частности, рэпер Noize MC дал благотворительный концерт в поддержку Украины в Латвии, группа "Ногу Свело!" записала песню с жесткой критикой россии, а рэпера Face и вовсе признали в иностранным агентом в рф.