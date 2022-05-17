Галкін, який покинув росію, вперше за довгий час показав схудлу Пугачову (фото)

Примадонна красувалася у компанії двох відомих чоловіків

Російський шоумен Максим Галкін, який раніше розкритикував владу рф, періодично "балує" своїх шанувальників знімками своєї дружини — відомої російської співачки, Примадонни Алли Борисівни Пугачової. Попри те, що артистка не любить фотографуватися, як раніше зазначав гуморист, йому все одно іноді вдається вмовити дружину на знімок.

На новому фото, яке Галкін опублікував на своїй сторінці в Інстаграм, Алла Борисівна постала у компанії двох зіркових чоловіків. До зіркового сімейства на вечерю приєдналися співаки Андрій Макаревич та Борис Гребенщиков.

"Три зірки — три світлі повісті" — підписав знімок шоумен.

Зазначимо, що Максим Галкін та Алла Пугачова вже кілька місяців живуть в Ізраїлі, куди вони разом з дітьми переїхали після початку російського вторгнення в Україну. Мабуть, Макаревич і Гребенщиков також зараз перебувають там.

Нагадаємо, що Галкін та Пугачова відкрито підтримують Україну у війні з росією. Щоб допомогти українцям, яким довелося покинути свій будинок через війну, Галкін раніше пообіцяв перерахувати частину прибутку від концерту в Ізраїлі. Також у себе в соцмережах гуморист припинив публікувати розважальний контент, і він навіть розміщував історію дівчинки з Маріуполя, яка постраждала від вибуху.

Варто зазначити, що така підтримка України коштувала артисту дуже дорого. Українська телеведуча Маша Єфросініна в одному з ефірів програми "Гроші" натякнула, що Галкін та Пугачова втратили свій шикарний замок під Москвою. Проте зіркова пара продовжує бути на боці України.